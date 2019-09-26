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Олланд назвал бойцом экс-президента Франции Жака Ширака

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Олланд назвал бойцом экс-президента Франции Жака Ширака

Париж, 26 сентября. Скончавшийся на 87-ом году жизни бывший президент Франции Жак Ширак был бойцом, которому удалось выстроить связь с французским народом. Об этом заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год.

«Он боец, который смог выстроить личную связь с французами», — заявил Олланд в комментарии Le Figaro.

Жак Ширак родился в 1932 году в Париже. Ширак закончил Институт политических исследований и Национальную школу администрации. Получив высшее образование, Ширак начал карьеру государственного служащего, а позднее занялся политической деятельностью. В 1972 году Ширак занял пост министра сельского хозяйства Франции, а через два года возглавил французское правительство.

В 1977 году Ширак стал мэром Парижа и занимал этот пост до 1995 года. В 1995 году Ширак был избран президентом Франции. В 2007 году Ширак покинул пост президента Франции, после чего был назначен пожизненным членом Конституционного совета республики.

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