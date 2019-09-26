Шокин подал в суд на уволившего его Порошенко

Киев, 26 сентября. Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин обратился в Верховный суд с требованием признать незаконным его увольнение.

При этом ответчиком по данному делу выступает бывший президент страны Петр Порошенко, который и распорядился освободить чиновника от занимаемой должности. Судебное разбирательство назначено на 3 октября.

Напомним, что 3 апреля 2016 года Порошенко уволил Шокина с поста генерального прокурора Украины и назначил на это место своего кума — Юрия Луценко. Увольнение главы надзорного ведомства сопровождалось громким скандалом, поскольку эти кадровые перестановки были инициированы не Банковой, а американской стороной.

Бывший вице-президент США Джо Байден во время общения с Порошенко буквально потребовал увольнения Шокина, пригрозив заблокировать выделение Украине 1 млрд долларов, если его «просьба» не будет выполнена. Заинтересованность Байдена в отставке генпрокурора объясняется тем, что последний инициировал расследование в отношении его сына — Хантера Байдена.

Молодой человек вошел в состав правления украинского нефтегазового холдинга Burisma в 2014 году — как раз в то время, когда его отец, назначенный экс-президентом США Бараком Обамой, курировал вопросы, связанные с Украиной. В частности, он занимался снижением зависимости страны от российского газа. Назначение Байдена-младшего было многими воспринято как конфликт интересов, поэтому вскоре украинские следователи начали расследование в отношении компании. В ходе расследования выяснилось, что американская компания Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC ежемесячно получала от Burisma 166 тыс. долларов.