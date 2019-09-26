Путин передал соболезнования вдове Жака Ширака

Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин направил Бернадетт Ширак — супруге бывшего главы Франции Жака Ширака — телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной мужа, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин в своем послании Бернадетт Ширак отметил, что с именем ее мужа связана целая эпоха в современной истории Франции.

«Путин отметил, что на посту президента Республики Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны», — говорится в сообщении Кремля.

Российский президент отметил, что во время общения с французским коллегой он «искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями». Также Путин оценил умение экс-главы Франции «принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях».

Глава государства подчеркнул, что в России будут помнить личный вклад Ширака в развитие дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Путин попросил вдову Ширака передать слова искреннего сочувствия членам семьи, родным и близким покойного.

В четверг стало известно, что экс-президент Франции Жак Ширак скончался в возрасте 86 лет. Ширак занимал пост главы государства с 1995 по 2007 год.