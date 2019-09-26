Парламент Франции почтил память Жака Ширака

Париж, 26 сентября. Депутаты Сената и Национального собрания Франции почтили минутой молчания память французского экс-президента Жака Ширака.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Ширак занимал пост главы Франции с 1995 по 2007 год, после чего был назначен пожизненным членом Конституционного совета республики. Кроме того, Ширак является единственным французским политиком, который дважды занимал должность премьер-министра Франции.

Le Sénat a observé une minute de silence en hommage à Jacques Chirac, ancien Président de la Ve République (1995-2007). pic.twitter.com/2qHVfdPuEh — Sénat (@Senat) 26 сентября 2019 г.

Ширак родился в 1932 году в Париже в семье учителей. Ширак с юности знал русский язык и интересовался русской культурой. В подростковом возрасте будущий президент перевел на французский язык всего «Евгения Онегина».

Ширак закончил Институт политических исследований и Национальную школу администрации, после чего занялся политической деятельностью.

В 1972 году Ширак стал министром сельского хозяйства Франции, а через два года стал премьер-министром. В 1974 году он возглавил голлистский Союз демократов в защиту республики, в 1976 году был лидером партии «Объединение в поддержку республики». С 1977 по 1995 год Ширак занимал пост мэра Парижа. В 1995 году он был избран президентом Франции. В мае 2007 года Ширак сложил полномочия президента Франции и покинул Елисейский дворец.