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Соловьев назвал Ширака «титаном», который мог дать отпор США

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Соловьев назвал Ширака «титаном», который мог дать отпор США

Москва, 26 сентября. Экс-президент Франции Жак Ширак был настоящим «титаном», который понимал интересы своего народа и мог дать отпор США. Об этом заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

Французские СМИ в четверг сообщили о смерти 86-летнего бывшего главы государства. Как рассказал зять Ширака Фредерик Сала-Бару, он ушел из жизни утром 26 сентября в окружении близких.

Соловьев, комментируя новость в разговоре с Nation News, отметил, что Ширак внимательно прислушивался к жителям Франции, их интересам и потребностям. Политик, по его словам, не боялся сказать «нет» Вашингтону.

«Известный случай, когда он высказывался против американской агрессии по Ираку. После этого в Америке началась кампания по борьбе со всем французским», — напомнил журналист.

Соловьев назвал Ширака «титаном», который мог дать отпор США

Телеведущий подчеркнул, что на Ширака «французофобная» политика Вашингтона не производила никакого впечатления. Бывший глава государства, по его мнению, был человеком старой школы — высокоинтеллектуальным и хорошо образованным. Он назвал экс-президента Франции настоящим европейским политиком того времени.

«Когда политика была политикой и уделом высоколобых, а не шоу и уделом случайных людей», — заключил Соловьев.

Напомним, Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, на второй срок его переизбрали в 2002 году. До этого политик дважды работал в должности премьер-министра страны и 18 лет провел на посту мэра Парижа. В связи с этим французские СМИ отметили, что Ширак «выковал себе нестандартную судьбу».

Отметим, что политик был инициатором создания Парижского музея примитивного искусства. В 2008 году Ширак стал лауреатом Государственной премии России в области гуманитарной деятельности.

Как подчеркнул ранее первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Ширак был политической фигурой значительного масштаба. Журналист назвал смерть экс-президента Франции печальной новостью для всего мира. Гусман напомнил, что у Ширака была особая любовь к России — в возрасте 18–19 лет он перевел на французский язык произведение Александра Пушкина «Евгений Онегин».

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Источник: Nation News
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