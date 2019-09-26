Соловьев назвал Ширака «титаном», который мог дать отпор США

Москва, 26 сентября. Экс-президент Франции Жак Ширак был настоящим «титаном», который понимал интересы своего народа и мог дать отпор США. Об этом заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

Французские СМИ в четверг сообщили о смерти 86-летнего бывшего главы государства. Как рассказал зять Ширака Фредерик Сала-Бару, он ушел из жизни утром 26 сентября в окружении близких.

Соловьев, комментируя новость в разговоре с Nation News, отметил, что Ширак внимательно прислушивался к жителям Франции, их интересам и потребностям. Политик, по его словам, не боялся сказать «нет» Вашингтону.

«Известный случай, когда он высказывался против американской агрессии по Ираку. После этого в Америке началась кампания по борьбе со всем французским», — напомнил журналист.

Телеведущий подчеркнул, что на Ширака «французофобная» политика Вашингтона не производила никакого впечатления. Бывший глава государства, по его мнению, был человеком старой школы — высокоинтеллектуальным и хорошо образованным. Он назвал экс-президента Франции настоящим европейским политиком того времени.

«Когда политика была политикой и уделом высоколобых, а не шоу и уделом случайных людей», — заключил Соловьев.

Напомним, Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, на второй срок его переизбрали в 2002 году. До этого политик дважды работал в должности премьер-министра страны и 18 лет провел на посту мэра Парижа. В связи с этим французские СМИ отметили, что Ширак «выковал себе нестандартную судьбу».

Отметим, что политик был инициатором создания Парижского музея примитивного искусства. В 2008 году Ширак стал лауреатом Государственной премии России в области гуманитарной деятельности.

Как подчеркнул ранее первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Ширак был политической фигурой значительного масштаба. Журналист назвал смерть экс-президента Франции печальной новостью для всего мира. Гусман напомнил, что у Ширака была особая любовь к России — в возрасте 18–19 лет он перевел на французский язык произведение Александра Пушкина «Евгений Онегин».