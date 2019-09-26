Экс-замгенсека ООН рассказал, как при Шираке РФ, Франция и ФРГ противостояли агрессии США

Экс-президент Франции Жак Ширак скончался сегодня утром в возрасте 86 лет. Своими воспоминаниями о личных встречах с экс-лидером Франции в беседе с Федеральным агентством новостей поделился бывший замминистра иностранных дел России, экс-заместитель генерального секретаря ООН, член Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

О кончине экс-президента Франции Жака Ширака сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его семью.

«<…> Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно», — цитирует издание слова зятя Ширака Фредерика Сала-Бару.

Как отмечает Сергей Орджоникидзе, Жак Ширак был очень интересным и выдающимся политиком Франции. Он вел самостоятельную внешнюю политику Франции.

«Он отказался участвовать в Иракской войне США. Он часто приезжал в Организацию Объединенных Наций (ООН), при этом поддерживая ее деятельность. К тому же он был человеком очень искренним и заботливым. Свидетельством этому являлся случай, когда Ширак попросил взять своего личного охранника на работу в ООН», — заявил Орджоникидзе в беседе с ФАН.

Также дипломат напомнил, что Ширак был переводчиком с русского языка на французский. Он подчеркнул, что Ширак не очень хорошо говорил, но отлично переводил.

«Он знал таких русских писателей, как Александр Пушкин и Лев Толстой. Поэтому из всех глав государств, с которыми я встречался, Ширак оставил наиболее теплые воспоминания», — говорит собеседник ФАН.

Отношения между Россией и Францией во времена президентства Ширака были «самые близкие», говорит Орджоникидзе.

«К России он относился очень тепло. Был выдающимся лидером своего времени. В эти времена Россия, Франция и Германия противостояли агрессии США», — добавил дипломат.

Ширак был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой личный вклад в дело развития сотрудничества и укрепления дружбы между народами России и Франции, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», а также государственной премией Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Жак Ширак родился на юге Франции, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодом возрасте симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых. Ширак участвовал в избирательных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду, в ходе которых сыграл большую роль.

Президентское кресло досталось Шираку с большим трудом. Ему пришлось пройти через многие должности, начиная с поста госсекретаря в правительстве Жоржа Помпиду. Так, он был министром сельского хозяйства, министром внутренних дел. В 1974-м он стал премьер-министром Франции.

После двух лет на этом посту Ширак сообщил по телевидению, что «не обладает больше средствами, которые необходимы сегодня, чтобы полноценно исполнять функции премьер-министра». Он заявил, что готов уйти с этой должности, а также заверил тогдашнего президента Валери Жискара д'Эстена, что «хочет совсем уйти из политической жизни».

Впервые Ширак принял участие в президентских выборах во Франции в 1981 году. Однако ему не удалось набрать достаточного количества голосов.

Позже Ширак выдвинул свою кандидатуру на должность президента Франции в 1988 году. Ему удается пробиться во второй тур, но там он набирает лишь около 46% голосов и проигрывает социалисту Франсуа Миттерану.

Наконец, в 1995 году он снова выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, но тут в борьбу включился другой серьезный претендент из стана правых — тогдашний премьер-министр Эдуар Балладюр. В результате Ширак выиграл заветное место в Елисейском дворце. В 2002 году Ширак был переизбран на второй президентский срок в результате победы на выборах. После 12 лет президентства, в 2007 году, он ушел с должности.