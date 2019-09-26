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Политолог оценил миротворческие инициативы Лукашенко

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Политолог оценил миротворческие инициативы Лукашенко

Москва, 26 сентября. Украина может стать центром для основных игроков на глобальном геополитическом поле. Об этом заявил известный политолог Игорь Николайчук, комментируя высказывание белорусского президента Александра Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс.

«Всем понятно, что Украина токсична для Европы. Сейчас стимулирована активность по решению украинской проблемы. В первую очередь, по прекращению войны на Донбассе», — сказал эксперт в комментарии Kp.ru.

Политолог оценил миротворческие инициативы Лукашенко

По его словам, урегулировать конфликт «такой раскаленной напряженности страшно сложно». Николайчук заметил, что в сложившейся ситуации играет роль личные позиции игроков, заинтересованных в разрешении конфликта на Украине. В частности, речь идет о странах Европейского экономического сообщества, в том числе Германии.

Политолог заметил, что миротворческая инициатива Лукашенко своевременна и полезна.

«Но вопрос в том, насколько Белоруссия и ее лидер могут являться приемлемыми фигурами для вовлечения в разрешение этого конфликта?» — заметил Николайчук.

Политолог оценил миротворческие инициативы Лукашенко

Как сказал эксперт, после минских соглашений реноме Лукашенко изменилось в положительную сторону — респектабельности прибавилось. По словам собеседника издания, миротворчество обременительно для бюджета.

«Уже прозвучали заявления из Киева, что Украина стремится не в военную структуру НАТО, а полностью интегрироваться в ЕС. Лукашенко умный, искушенный политик. Он может рассчитывать на то, что его инициатива не будет отвергнута с негодованием», — сказал эксперт, отметив, что все должно проходить под эгидой ОБСЕ.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы. Он обратил внимание на то, что Минск продолжает делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.

 

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