Стилист оценил образ жены Зеленского

Москва, 26 сентября. Елена Зеленская на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке выглядела женственно и солидно. Об этом заявил стилист, дизайнер и эксперт мира моды Влад Лисовец.

Ранее жена президента Украины опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с мероприятия. Для обеда первых леди Елена Зеленская выбрала брючный костюм-тройку нежно-голубого цвета. Наряд супруги Владимира Зеленского вызвал ажиотаж в Сети: пользователи стали оставлять многочисленные комментарии. Многие подписчики отметили, что образ первой леди Украины получился очень нежным и элегантным. Однако некоторые пользователи Сети посчитали выбор Зеленской не соответствующим случаю.

Влад Лисовец оценил образ жены президента Украины. Он отметил, что Зеленская выбрала очень женственный и в то же время солидный наряд

«Выглядит очень симпатично, без какой-либо вульгарности. Другое дело, что в головах у людей, которые видят в этом какие-то отходы от «канонов», — сказал Влад Лисовец в комментарии Ura.Ru.

Как отметил стилист, сейчас в моде наступило «время свободы», а потому каждый при выборе наряда может ориентироваться только на свои предпочтения. Он добавил, что сейчас одежда потеряла официоз, хотя раньше нужно было подбирать определенный наряд под тот или иной случай.

«Конечно, у первых леди немного другая жизнь, но если посмотреть, какими были их наряды на протяжении последних пяти лет, то мы увидим, что они меняются», — объяснил Влад Лисовец.

Он отметил, что мир изменился, поэтому всем стоит обратить на это внимание и «перестать жить прошлым».