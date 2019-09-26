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СК РФ сообщил о задержании сообщников Шишканова за убийство депутата

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СК РФ сообщил о задержании сообщников Шишканова за убийство депутатаМосква, 26 сентября. МВД РФ и Следственный комитет России задержали восемь членов преступной группировки, возглавляемой криминальным авторитетом Олегом Шишкановым, сообщила пресс-служба СК РФ.  

«Задержаны восемь его (Шишканова) соучастников, среди которых Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в участии в преступной организации, занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в ряде иных тяжких и особо тяжких преступлений.

По данным СК, преступное сообщество к 2010 году позволило их лидеру установить криминальный контроль на территории Раменского района Московской области. Фигуранты подозреваются в убийстве в 2012 году депутата Раменского района, генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой и трех ее родственников за отказ передать земельные участки, в нападении в 2014 году на бизнесмена, отказавшегося передавать криминальному авторитету часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, а также ряд других.

«Пять фигурантов уголовного дела, в том числе Шишканов, ранее арестованы по ходатайству следствия. В ближайшее время судом будет рассмотрено и ходатайство следствия о заключении под стражу еще четверых соучастников», — добавили в ведомстве.

 

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Источник: Пресс-служба СК РФ
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