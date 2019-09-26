В Госдуме оценили переговоры Зеленского с Лавровым

Не нужно брать за чистую монету слова президента Украины Владимира Зеленского, что он хочет остановить гражданскую войну в Донбассе; он повторяет политику прошлой власти. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Встреча Зеленского и Лаврова

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал журналистам, о чем он переговорил с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

По словам Зеленского, глава российского министерства иностранных дел подошел к нему, когда они оба стояли в очереди. Лавров сообщил, что хочет познакомиться и выразил надежду на прекращения внутриукраинского конфликта на территории Донбасса. На что Зеленский заявил, что также хочет прекратить войну, остановить кровопролитие в своей стране.

«Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей», — заявил он.

О кратком разговоре президента Украины и главы МИД России стало известно в среду, 25 сентября.

«Тот же Порошенко»

Как отметил Виталий Милонов, Владимир Зеленский — это «тот же первичный половой признак, только вид сбоку». Тактика тех людей, которые поставили на Зеленского, состоит в том, чтобы показать такого же человека, с такими же идеями как предыдущий президент Петр Порошенко, но в более мягком виде.

«Никакие слова Зеленского о мире в Донбассе, о гуманизме не должны приниматься в расчет. Изменения обертки ни к чему не приведут. Порошенко, действительно, был таким неотесанным и грубоватым продуктом революции Майдана, Зеленский более мягкий, но абсолютно такой же и по содержанию, и по смыслу человек», — пояснил Виталий Милонов.

По мнению депутата, не нужно строить иллюзии по поводу мирных настроений Владимир Зеленского — это обманывать самого себя. Зеленский, по мнению Милонова, ничем не лучше Порошенко.

«Мало того, все эмоции Порошенко были у него на лице. И его шаги были достаточно примитивными. Зеленский же более утонченный в своей русофобии и продолжении той антироссийской политики, которую ему поручено осуществлять на территории Украины», — заключил Виталий Милонов.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.