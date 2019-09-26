Гусман назвал смерть Ширака печальной новостью для всего мира

Москва, 26 сентября. Бывший президент Франции Жак Ширак, который скончался утром 26 сентября, был политической фигурой значительного масштаба. Такое заявление сделал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

«Это печальная новость не только для Франции, но, на мой взгляд, и для всего мира. Жак Ширак был действительно очень большим политиком и большой личностью», — сказал журналист.

Гусман взял два интервью у Жака Ширака — первое для передачи «Формула власти», а второе для ТАСС. Журналист отметил, что экс-президент Франции произвел на него глубочайшее впечатление. Как сообщил Гусман, Ширак обладал потрясающей эрудицией и демонстрировал отличное понимание политических процессов.

«Он вел разговор как человек, который глубоко заинтересован в развитии дружественных и добрососедских связей между Францией и Россией», — рассказал Гусман телеканалу «360».

Также заместитель гендиректора ТАСС отметил, что у Ширака была особая любовь к России. По словам Гусмана, когда Шираку было 18–19 лет, он перевел на французский язык произведение Александра Пушкина «Евгений Онегин». Книгу опубликовали, когда Ширак стал известным политиком.

Напомним, Жак Ширак скончался в возрасте 86 лет, пишет «Газета.ру». О его смерти сообщили СМИ со ссылкой на семью экс-президента.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. В разные годы он был премьер-министром страны, министром сельского хозяйства и мэром Парижа. При жизни Ширак уделял много внимания миру в отношениях между странами, сообщает «Царьград».