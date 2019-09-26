Эксперт рассказал, почему Украина лишила лицензии телеканал 112

Политический аналитик Богдан Безпалько уверен, что Киев намеренно лишает лицензии неудобные власти телеканалы.

Ранее стало известно, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины лишил канал «112 Украина» лицензии на цифровое вещание. Об этом сообщается на сайте канала. Причем такое решение было принято после череды судебных решений.

В свою очередь представители телеканала заявляют, что у них нет сомнений в негативном решении регулятора, поскольку в деле прослеживается явная политическая ангажированность Нацсовета, а также «его готовность прислуживать любой власти».

«Заявления члена Нацсовета Костинского о том, что Нацсовет «закроет гештальт», лишив «112 Украина» лицензий, в очередной раз подтверждают, что решения в Нацсовете принимаются заранее, без какой-либо демократической процедуры, что является нонсенсом для демократического государства», — отмечают в руководстве телеканала.

С мнением сотрудников СМИ согласен и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он отметил, что «в настоящее время трудно предсказать, будет ли когда-нибудь возвращена лицензия 112».

«Здесь целая группа причин: во-первых, каждая власть стремится подчинить себе медиасферу, сделать ее себе полностью подконтрольной. Даже не лояльной, а именно подконтрольной. В данной ситуации телеканал «112 Украина» обладал определенной свободой самовыражения, что не устраивало ни экс-президента Петра Порошенко, ни нового президента Зеленского (президент Украина Владимир Зеленский — Прим. ФАН). Дальше могу сказать, что это решение не соответствует тем европейским «ценностям», к которым движется Украина и которые в том числе выражаются в практически неконтролируемой свободе слова. В Европе по большей части эта свобода слова реализуется в ЛГБТ-сообществе. Причем они не просто транслируют свое мнение, они навязывают остальному миру свои ценности», — поясняет эксперт.

Но для Украины этот вопрос не так актуален и по большей части свобода слова относится в выражению политической позиции. Кроме того, нельзя забывать и о том, что руководство и сотрудники телеканала «112 Украина» позволяли себе критику в адрес действующей в стране власти.

«Несмотря на то, что на Украине этот канал, как и многие другие, выросли фактически на волне Евромайдана, они перестали устраивать действующую власть. То есть сейчас мы наблюдаем процесс, когда СМИ, созданные во время борьбы против прежней власти, Виктора Януковича и «Партии регионов» попадают под удар тех структур и персон, которые пришли к власти в результате революции. Ну конечно это все лишний раз характеризует и Майдан, и тех, кто пришел после его осуществления. Но это касается не только телеканала 112, мы же помним, как обстреливали телеканал «Интер», как его пытались сжечь. Как лишили лицензии телеканал Newsone. Не могу сказать, что все эти телеканалы являются пророссийскими. Более того, тот же «Интер» подвергался атаке даже не по политическим, а по ценностным вопросам, когда он демонстрировал празднование Дня победы», — напоминает Безпалько.

В целом украинские власти проводят активную политику по ликвидации тех журналистов, кто становится неудобным в свете происходящих со страной изменений.

«Можно вспомнить преследования журналистов, которые также совершались как по политическим, так и по ценностным основаниям. Так что все это печально и плохо, но очевидно, что это пока что масштабных изменений на Украине, после прихода к власти Зеленского не заметно. Ни в области внутренней повестки, ни в области внешней», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в 2018 году украинский регулятор не продлил телеканалу цифровую лицензию в установленный законом срок. Однако в октябре Окружной административный суд Киева запретил Национальному совету отказывать каналу в продлении лицензий. В декабре это решение подтвердила апелляция.

Тем не менее, уже в сентябре, при новом президенте и правительстве, шестой апелляционный админсуд постановил, что Нацсовет все же может отозвать лицензии у «112 Украина». Как заявил один из членов Совета Сергей Костинский — «закрыть гештальт».