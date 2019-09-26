Минск, 26 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Россия не планирует «захватить» Украину, как о том заявляют в Киеве. Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами.

«Я абсолютно убежден, что Россия никогда не позволит себе захватить Украину, если вы, конечно, войну не начнете», — обратился он к представителям украинских СМИ.

Лукашенко при этом обратил внимание, что, если теоретически рассматривать возможность захвата Украины каким-либо государством, сделать это сейчас будет очень сложно.

«Вовлечено много мировых игроков. Поэтому попытка России, Белоруссии или кого-то захватить Украину — ответ будет мгновенным. Прежде всего, со стороны НАТО. Потому что они будут чувствовать для себя серьезную угрозу», — подчеркнул президент.

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. В середине сентября Евросоюз решил продлить санкции, введенные против российской стороны из-за якобы «угрозы территориальной целостности Украины». Рестрикции будут распространяться до 15 марта 2020 года.

Ранее Лукашенко на пресс-конференции заявил, что Крым навсегда стал частью России и никогда не вернется в состав Украины.