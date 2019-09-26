Вместо диалога с жителями Заевфратья США пытаются «подорвать» и западный берег Сирии

В провинциях Сирии, расположенных к востоку от Евфрата, продолжается эскалация напряженности. Коалиция, возглавляемая США, не предпринимая никаких шагов для восстановления ею же разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры, всеми силами старается сохранить свое военное присутствие в регионе. Подробности – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Так, по сообщению радиокомпании «Голос Америки», подкомитет сената США по международным отношениям провел слушание по отчету так называемой сирийской исследовательской группы, составившей рекомендации по политике Вашингтона в Сирии.

В заключении «экспертов» заявлено о необходимости остановить вывод военного контингента из республики, так как это может негативно сказаться на интересах США в регионе. Также отмечается, что на восточных территориях продолжают действовать различные террористические группировки.

Однако в выводах комитета почему-то забыли упомянуть о том, что банды «Демократических сил Сирии» (SDF), щедро снабжаемые вооружением со стороны США, лишь способствуют росту протестной активности, продолжая грабить мирное население. Практически тотальной стала принудительная мобилизация в ряды курдских группировок граждан призывного возраста.

Острое недовольство коренных племен, веками проживающих на этих территориях, вызывает и контроль SDF над нефтеносными месторождениями, захваченными в ходе операции по освобождению Заевфратья от «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Ситуацию также усугубляют постоянные террористические атаки так называемых «спящих ячеек» ИГИЛ1, оставшихся после освобождения территорий к востоку от Евфрата, на подконтрольные США «Демократические силы» и их так называемые подразделения внутренней безопасности «Асайиш». К сожалению, зачастую жертвами этих атак становятся и мирные жители, прежде всего дети.

Сложившаяся ситуация не может не вызывать яростного сопротивления со стороны коренных жителей этих районов. Они пытаются всеми способами освободиться от ига иностранных оккупантов. Понимая это, командование коалиции стремится сфокусировать недовольство населения Заевфратья на правительственные войска САР и иранские вооруженные формирования, провоцируя беспорядки на правом берегу Евфрата.

Так, по сообщениям сразу нескольких независимых источников, в населенном пункте Сальхия, находящемся под контролем курдских формирований, в течение последней недели ежедневно проходят консультации между представителями американской коалиции, командирами курдских отрядов и этническими арабами, имеющими проблемы с законом.

Зачастую на совещания приглашаются и старейшины населенных пунктов правого берега Евфрата. Целью всех этих встреч является дальнейшая дестабилизация обстановки и подготовка протестных акций против присутствия Сирийской арабской армии (САА), а также создание условий для проведения операции по захвату территорий, подконтрольных правительству САР.

Очевидно, что радикалы на службе США сделают все возможное, чтобы угодить своим хозяевам. Поэтому только активная позиция мирных жителей Заевфратья и решительные действия САА способны предотвратить дальнейшую экспансию коалиции и SDF, уверен заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Об этом он сказал в интервью ФАН.

«Соединенные Штаты, которые под маркой якобы борьбы с терроризмом захватили северо-восточные районы САР, на самом деле являются совершенно деструктивной силой, страной-агрессором, которая в своих интересах использует сирийский кризис. Более того, Вашингтон постоянно разжигает этот конфликт, превращая его в перманентно тлеющее вооруженное противостояние. Соответственно, одной из самых неприятных для него вещей является то, что правительство Сирии поддерживается подавляющим большинством населения. Эта практически подобно смерти для планов США, которые базируются на идее создания нестабильной зоны на почти всей территории большого Ближнего Востока», – подчеркнул эксперт.

Сирия, которая еще несколько лет назад могла исчезнуть с политической карты мира, сегодня активно восстанавливается, и этот процесс, безусловно, очень злит американцев, добавил он.

«При поддержке России и других союзников Дамаск смог освободить большую часть республики, сплотить население, начать возрождение экономики, а также политическое урегулирование, результатом которого должно стать создание нового сирийского государства на новых политических условиях, которые должны быть выработаны в ходе диалога всех адекватных политических сил страны. Штаты еще не теряют надежды помешать этому, и потому неудивительно, что территории на линии разграничения с зоной оккупации США продолжают подвергаться опасности со стороны американцев и их наемников. Пока они там, такие провокации не прекратятся», – резюмировал Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.