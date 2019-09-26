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Володин заявил, что к событиям в Гонконге привело вмешательство США

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Володин заявил, что к событиям в Гонконге привело вмешательство США

Москва, 26 сентября. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что разделяет мнение Пекина о том, что беспорядки в Гонконге стали следствием вмешательства Вашингтона в дела Китая. С таким заявлением он выступил на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

«Вы абсолютно правильно оценили действия США как вмешательство в суверенные дела Китая в ситуации в Гонконге, разделяем ваше мнение и подход в этом вопросе», — заявил Володин.

Спикер нижней палаты парламента также напомнил, что в Государственной думе создана комиссия по расследованию фактов внешнего вмешательства в дела России в ходе прошедших выборов. Он подчеркнул, что опубликование посольством США маршрутов незаконных митингов в Москве является недопустимым.

Напомним, Гонконге вспыхнули массовые беспорядки весной, в Москве — летом. Федеральное агентство новостей представило анализ акций в двух странах, у которых оказался один сценарий.

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Источник: ТАСС
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