Гостелерадио Украины лишило лицензии одного из вещателей 112.ua

Киев, 26 сентября. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию компании «Новый Формат ТВ», которая является одним из вещателей телеканала 112.ua.

«Национальный совет решил отказать компании «Новый Формат ТВ», город Киев, в продлении строка действия лицензии на вещание», — отметил член Нацсовета Сергей Костинский.

Поводом для такого решения стали многократные нарушения условий вещания. Помимо «Нового Формата» предупреждения об устранении нарушений получили и другие вещатели 112.ua — «Ариадна ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ». При этом, как считает Нацсовет, ни один из них не устранил претензии.

Отметим, что украинский регулятор уже не первый раз обращает свое внимание на 112.ua. Речь, как правило, идет о программах, в которых эксперты критиковали действующую власть. Например, 18 сентября 2018 года бывший депутат от «Партии регионов» (была партией власти при президенте Викторе Януковиче) Анна Герман назвала украинских военнослужащих, воюющих в Донбассе, «убийцами чужих матерей». А в октябре того же года украинский политический деятель Вадим Рабинович заявил, что власть на Украине начинает все больше приобретать вид фашистской диктатуры. Все это Нацсовет интерпретирует как «разжигание национальной вражды и ненависти».