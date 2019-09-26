Генсек ООН заявил, что иностранное вмешательство усугубляет кризис в Ливии

Нью-Йорк, 26 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что иностранное вмешательство в дела Ливии усугубляет кризис в республике.

Гутерриш провел встречу с президентом Ливии Фаизом Сараджем на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи генсек ООН отметил, что иностранное вмешательство в дела Ливии усугубляет кризис в стране. По его словам, международное сообщество должно объединить свои усилия, чтобы положить конец вооруженному противостоянию в Ливии, передает телеканал Libya 24.

Генсек ООН назвал кризис в Ливии разрушительным и неоправданным, а также выразил надежду на скорое восстановление стабильности в республике.

В свою очередь Саррадж высоко оценил роль генсека ООН в урегулировании ливийского кризиса, а также его усилия, направленные на восстановление мирной жизни в республике.

Стоит отметить, что в настоящее время в Ливии действует двоевластие. Часть страны контролируется силами Правительства национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи. Другая часть страны находится под контролем властей, которых поддерживает Ливийская национальная армия.

В апреле 2019 года командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал войскам начать наступательную операцию на Триполи, которая находится под контролем сил ПНС. В свою очередь вооруженные формирования ПНС объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».

В начале июля Совет Безопасности ООН принял совместное заявление, в котором осудил эскалацию конфликта в Ливии. Кроме того, Совбез призвал все стороны конфликта в Ливии вернуться за стол переговоров под эгидой ООН.