Сирия, 26 сентября. В Даръа был убит один из участников мирного урегулирования конфликта с боевиками. Растет недовольство поселенцев курдского лагеря для беженцев на севере Ракки. Прогремел взрыв у военной базы САА на северо-востоке от Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков на северо-востоке Латакии; пережили взрыв у военной базы к северо-востоку от Хасаки.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обнаружила заминированный мотоцикл в городе Джараблус на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в зоне контроля SDF**** в Восточном Дейр-эз-Зоре; заявили об организации нападения на курдов в Ракке.

Курды: столкнулись с недовольством беженцев в лагере в районе Айн-Иссы на севере Ракки.

Провинция Латакия

На севере региона возобновились столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), правительственные войска задействовали авиацию, атаковав расположения джихадистов с вертолетов. Под огнем оказались военные объекты террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» и запрещенного в России формирования «Исламская партия Туркестана» недалеко от границы с Хамой. Как известно, накануне также фиксировались стычки в этом районе.

Провинция Алеппо

Оппозиционный медиапортал Step News Agency заявляет о том, что боевикам «Сирийской свободной армии» (ССА) удалось обнаружить заминированный мотоцикл в населенном пункте Аль-Гандура, расположенном неподалеку от Джараблуса в северо-восточной части Алеппо. Он был подорван самими исламистами, в силу чего жертв среди сирийцев удалось избежать. По предварительным сведениям, СВУ на транспортном средстве было установлено боевиками курдского формирования «Силы освобождения Африна», члены которого нередко предпринимают подпольные вылазки в кантоне Африн и других оккупированных протурецкими боевиками районах провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в районе поля Аль-Омар к северо-востоку от Меядина прогремел взрыв. Детонировало СВУ, установленное неизвестными у нефтяного резервуара. Напомним, месторождение находится под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF). Предполагается, что к организации взрыва могут иметь отношение боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек. О последствиях произошедшего пока ничего неизвестно.

Провинция Даръа

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что в восточной части Даръа еще одно нападение неизвестных. Группа вооруженных людей застрелила одного из жителей города Млейха Аш-Гарбия, расположенного недалеко от границы с соседней провинцией Эс-Сувейда. Убитый по имени Галеб Хуссейн Аз-Зуби являлся одним из высокопоставленных сирийских чиновников и принимал участие в процессе мирного урегулирования конфликта с боевиками вооруженной оппозиции летом прошлого года. Предполагается, что атака была совершена боевиками, которые ушли в подполье после освобождения территорий провинции, а ранее выступали против заключения каких-либо соглашений с сирийским правительством.

Провинция Ракка

По информации Twitter-канала (EsiscTeam), медиапорталы, подконтрольные «Исламскому государству», заявили о причастности террористов к убийству двух членов «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Ракка. Боевики ИГ1 сообщили о засаде, организованной ими в одном из районов административного центра региона.

Между тем в лагере для беженцев, который находится недалеко от города Айн-Исса в северной части региона, продолжает нарастать недовольство жителей. Согласно сведениям новостного портала SOHR, население обеспокоено возросшим уровнем коррупции среди курдских чиновников, проблемами с безопасностью и благоустройством пункта временного размещения. Отмечается, что в лагере также пребывают три боевика ИГИЛ1, принявшие сторону SDF после поражения группировки в битве за Ракку, которые способствуют распространению хаоса. Местные активисты также выступают против незаконного присвоения курдами земель и домов населения.

Провинция Хасака

Поступила информация о взрыве на подконтрольной правительственным войскам территории северо-восточнее Хасаки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (VivaRevolt), инцидент произошел вблизи военной базы Сирийской арабской армии (САА) под названием «Кавкаб». Причиной случившегося стала детонация мины, заложенной неизвестными. Никаких сведений о потерях сил САР в живой силе или технике пока не поступало. Напомним, практически вся территория провинции находится в оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF), тогда как САА занимает небольшие районы в центральной и северной частях региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.