Лукашенко уверен, что Киев уже никогда не вернет Крым

Минск, 26 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым навсегда стал частью России и никогда не вернется в состав Украины.

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — ответил Лукашенко на вопрос украинских журналистов о возвращении Крыма во время пресс-конференции в Минске.

Лукашенко на пресс-конференции напомнил слова президента РФ Владимира Путина о статусе Крыма. Российский лидер заявлял, что «вопрос закрыт окончательно».

Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года по результатам проведенного в регионе референдума. Итоги голосования показали, что более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

В Киеве до сих пор отказываются признать итоги волеизъявления крымчан. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что попросил главу Белого дома Дональда Трампа «помочь с решением этой проблемы».