Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян

Мадрид, 26 сентября. 44-летний испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал два видео с дочкой Люси, которую ему родила 38-летняя теннисистка Анна Курникова.

На первом видео Иглесиас показывает полуторагодовалой дочке движения, а она повторяет за ним. После этого они начинают веселиться под детскую песенку. Отец в шутку перешагивает Люси, что вызывает у нее заразительный смех. На втором видео Иглесиас берет девочку за руки и кружит вокруг себя.

Ролик вызвал умиление у пользователей Сети.

«Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.

Пользователи Instagram, где были опубликованы видео семьи, отметили, что Люси и ее брат-близнец Николас похожи на мать — россиянку Курникову. Оба малыша унаследовали ее светлую кожу и золотистые волосы, несмотря на мнение о том, что «южные гены», которые определенно характеризуют Иглесиаса, сильнее.

Дети Курниковой и Иглесиаса родились в декабре 2017 года. Новость о том, что пара стала родителями, оказалась полным сюрпризом для СМИ и поклонников звезд. Россиянке все девять месяцев удавалось успешно прятаться от журналистов.

Впрочем, Курникова и Иглесиас — известные «конспираторы». Влюбленные вместе уже 18 лет, однако репортерам так и не удалось узнать их официальный статус — женаты они или нет.

В мае Иглесиас опубликовал на своей странице в Instagram видео игры с детьми.