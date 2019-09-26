Lada 4x4 признали самым популярным внедорожником в России

Москва, 26 сентября. Отечественная Lada 4x4 признана самым популярным кроссовером и внедорожником в России не только на первичном рынке, но и в сегменте подержанных автомобилей, сообщили эксперты сервиса онлайн-объявлений Avito.

Согласно составленному ими рейтингу, вслед за Lada 4x4 идут иномарки Kia Sportage, Toyota RAV4 и Renault Duster. По данным специалистов, кроссоверы в среднем становятся дороже: в январе-августе этого года цена на российском рынке выросла на 5,4%, до 866 тысяч рублей.

При этом количество предложений о перепродаже автомобилей сегмента SUV за восемь месяцев текущего года сократилось на 2,7%, а спрос на них вырос на 1,6%, говорится в исследовании аналитиков.

Дороже всего из топ-10 оцениваются Toyota Land Cruiser, его средняя стоимость упала на 1,1% — до 2,1 миллиона рублей, Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,7 миллиона рублей, а также BMW X5 за 1,1 миллиона рублей.

Напомним, в начале сентября в Сети появились первые снимки обновленного салона Lada 4x4. Модель получит новую переднюю панель, интерфейс комбинации приборов, выполненные в оранжевом стиле. Кроме того, обновится и форма сидений. Все работы будут проведены в текущем году.

Ранее стали известны цены на новые спецверсии автомобилей Lada. «АвтоВАЗ» готовит к выходу лимитированную серию #Сlub, в линейку вошли Granta, XRay и Largus. Кроссовер Xray #Club обойдется в 762 тысячи рублей. Стоимость Granta варьируется от 526 тысяч до 566 тысяч рублей.