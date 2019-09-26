Командующий ливийской армии Хафтар заявил, что он открыт для переговоров в ООН

Триполи, 26 сентября. Командующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар заявил в четверг, что он открыт для переговоров в ООН.

حفتر يؤكد أنه منفتح على الحوار قبل انعقاد اجتماع للأمم المتحدة حول #ليبيا (أ.ف.ب)#lebanon24 — Lebanon 24 (@Lebanon24) 26 сентября 2019 г.

Отметим, что тема вооруженного конфликта в Ливии периодически поднимается на площадке Организации Объединенных Наций, однако члены ООН не всегда готовы выслушать ту или иную сторону. Так, например, главе Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), журналисту Александру Малькевичу 25 сентября не дали зачитать доклад о пытках людей, организованных правительством национального согласия.

По словам Малькевича, выступление спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе тоже попытались сорвать.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.