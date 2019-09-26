Галкин удивил поклонников «превращением» в Собчак

Москва, 26 сентября. Российский артист Максим Галкин продемонстрировал подписчикам в Instagram свое превращение в телеведущую Ксению Собчак. Сходство двух звезд шоу-бизнеса выявило приложение.

Галкин загрузил свою фотографию в приложение Gradient, которое резко набрало популярность у интернет-пользователей. Приложение анализирует загруженное фото и определяет, на кого из знаменитостей похож пользователь. Своим «превращением» в Собчак Галкин поделился с подписчиками. Артист попросил у поклонников номер телефона новоиспеченного мужа Собчак, режиссера Константина Богомолова. Галкин, видимо, предположил, что сможет «отбить» у звезды супруга.

«У кого-нибудь есть телефон Богомолова?» — поинтересовался Галкин.

Публикация удивила и вызвала бурную реакцию у подписчиков юмориста. Публикацию прокомментировали шоумен Гарик Харламов, актриса Алика Смехова, певицы Наташа Королева и Светлана Лобода. Не прошла мимо и Собчак. Однако особенно ироничным стал комментарий бывшего мужа Собчак Максима Виторгана, пишет «Ридус».

«Сначала ко мне!» — заявил актер.

Пользователи оценили шутку артистов. Подписчики предположили, что по иронии судьбы супруга Галкина, примадонна Алла Пугачева, должна «превратиться» в Богомолова.

Свадьба Богомолова и Собчак стала самым скандальным событием в мире российского шоу-бизнеса в текущем месяце. Молодожены шокировали гостей тем, что прибыли в ЗАГС на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а затем, во время празднования бракосочетания, невеста станцевала жениху эротический танец. Смущенные родители Богомолова решили покинуть торжества, не дожидаясь их окончания.

Ранее СМИ раскрыли главный свадебный обман Богомолова и Собчак. Весь банкет оказался сплошной бутафорией: пятиярусный торт был на 80% фальшивым, а бутылки с шампанским премиум-класса даже не открыли.