Киев не договорился с МВФ о новой программе кредитования

Киев, 26 сентября. Миссия Международного валютного фонда покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с предварительными результатами работы миссии.

Эксперты МВФ прибыли на Украину 11 сентября. Как заявлял премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Киев собирался получить на переговорах staff agreement — рекомендации совету директоров МВФ — для открытия новой программы сотрудничества.

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники, Киев не смог договориться с МВФ. По словам собеседников издания, миссия МВФ продлила работу в Киеве на два дня и намерена завершить ее 26 сентября. Однако по итогам переговоров не будет ни меморандума о сотрудничестве, ни проекта данного документа.

Отмечается, что причиной этого стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками «Приватбанка».

По данным издания, меморандум, который Киев планировал заключить, предполагал договоренности о новой программе по выделению Украине до шести млрд долларов. Параллельно Киев планировал договориться о кредитовании приблизительно на такую же сумму со Всемирным банком.

Напомним, совет директоров МВФ в конце 2019 года утвердил новую кредитную программу для Киева, согласно которой в течение 14 месяцев Украина получит около четырех миллиардов долларов. При этом эксперты констатировали, что ситуация в украинской экономике ухудшается из года в год: по их оценкам, до 2050 года страна потеряет более трети рабочей силы.