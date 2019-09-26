Бадоева заявила, что никогда не стыдится за свою работу на телевидении

Ведущая Первого канала Жанна Бадоева призналась, что могла бы жить в любом государстве, но при условии, что ее личная философия будет сочетаться с философией того места, где она находится. При этом хозяйка программы «Жизнь других» порой не помнит, что уже была в той или иной стране ранее, — настолько часто она путешествует.

Бадоева в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала, считает ли она себя гражданином мира, где было опаснее всего снимать тревел-шоу «Орел и решка», ведущей которого, в частности, она была до этого, и как часто меняет паспорта.

«Если я могу, значит, и вы сможете!»

— Жанна, второй сезон «Жизни других» уверенно набирает обороты. И у вас сейчас наверняка горячее время. Откуда вернулись и куда собираетесь?

— Два дня назад вернулась из Мексики, а до этого была на Кубе и в Доминиканской Республике. Сейчас чуть-чуть отдыхаю дома, прихожу в себя и еду на Кипр.

— Сколько у вас обычно проходит времени между поездками?

— Ой, всегда бывает по-разному. Иногда дня четыре, а иногда и две недели.

— Широкая известность в России пришла к вам с передачей «Орел и решка», которая по-прежнему выходит на телеканале «Пятница!». Согласны?

— Да.

— Хорошо помните истоки ее зарождения?

— Конечно. Когда мы начинали делать «Решку» много лет назад (первый выпуск появился в телеэфире 13 февраля 2011 года. — Прим. ФАН), тогда, понимаете, не было еще столько путеводителей, не было особо таких телепрограмм и люди только начинали путешествовать. Ну, вот, я думаю, именно за счет того, что появилась новая информация, которая была всем очень интересна, наверное, так все и сыграло — программа быстро стала популярной.

Плюс, когда мы ее начинали, я хотела идти именно от себя, потому что я страшная трусиха (смеется). И никогда в жизни одна не путешествовала. Я прекрасно понимала, что таких людей, как я, очень много. Поэтому хотела на личном примере — «по-бедному», со 100 долларами в кармане, — показать людям, что и так возможно путешествовать. Если я могу, значит, и вы сможете! Вот и все. Думаю, что очень многие, наверное, поверили нам и поехали потом по нашим стопам.

— Скажите честно, вы сами реально верите в то, что можно прожить на сотню долларов?

— На самом деле, когда мы ездили и показывали все те цены, они действительно такими и были. Мы никогда ничего не придумывали! Другое дело — хочешь ли ты так отдыхать? Это уже совсем иной вопрос. Но это же мы еще не считали авиабилеты, правильно?

— Ну да.

— Не считали еще какие-то расходы. Но когда ты приезжаешь в ту или иную страну всего на пару дней, не больше, и хочешь заночевать в хостеле и поесть на улице, то вполне можно! А может, даже и на улице переночевать.

— Например, на пляже, что не раз было в программе!

— Да-да. Так что все реально.

— С кем комфортнее вам было вести передачу?

— Так однозначно сложно сказать. Потому что в каком-то смысле было легче с Аланом (Бадоевым, бывшим мужем Жанны. — Прим. ФАН), а в каком-то — с Андреем [Бедняковым]. С Аланом потому, что я его хорошо знала, а с Андреем — как раз таки потому, что не знала (смеется). И можно было его узнавать. Поэтому и плюсы, и минусы были и с одним, и с другим.

«Слава богу, у нас на Ямайке была вооруженная охрана»

— Сейчас вы работаете в «Жизни других» в одиночку. Как вам все-таки удобнее вести программу — одной или в паре с кем-нибудь? С девушкой ли, с мужчиной ли…

— Дело в том, что тут все зависит от идеи. Сейчас идея такая, что не предусматривает второго человека. А вообще, я очень люблю партнеров! Будь то женщина или мужчина — вообще не имеет значения. Главное, чтобы он был именно партнером, а не тянул на себя одеяло. Но в контексте «Жизни других» я очень хорошо себя чувствую, будучи одна (смеется).

— Идея программы родилась у вас лично или у Первого канала, и он уже под нее пригласил вас? Как это вообще получилось?

— Это была наша идея. Мы отсняли «пилот» и в готовом виде предложили Константину Львовичу (Эрнсту, генеральному директору телеканала. — Прим. ФАН).

— А в чем-то можно сравнивать «Жизнь других» и «Орла и решку»?

— Ну, если честно, их объединяет только то, что я как ведущая сажусь на самолет и лечу в другую страну. Они абсолютно разные! Первая передача о том, как живут люди. А вторая — о том, как людям можно путешествовать. Это две разные истории, две разные темы. Например, в «Жизни» целиком моя подача [материала], которая ни от кого не зависит. Только от меня.

— Все мы понимаем, что не все отснятое появляется потом в эфире и есть какие-то вещи, которые остаются за кадром во время монтажа и так далее. Скажите, наверняка же были какие-то случаи — или очень хорошие, или, наоборот, даже печальные. Что-то такое можете вспомнить?

— Да постоянно что-то происходило и происходит! Помнится, когда мы в «Решке» снимали на Ямайке, к нам приставили вооруженную охрану. Я сначала возмущалась: «Зачем она нам?» Мы объездили полмира, а тут рядом с нами два человека с оружием. Мне, если честно, было очень неприятно.

Но потом я поняла: слава богу, что они находились рядом! Потому что со стороны местных жителей исходило очень много агрессии на нас, людей с камерами.

Если говорить о «Жизни других», то таких опасных ситуаций уже нет, потому что у нас существуют предварительные договоренности. И, в принципе, у нас такая мирная программа.

— Однако вы же еще глубже погружаетесь в местные реалии по сравнению с «Орлом и решкой», ну, если не брать те моменты, когда там кто-то ездил совсем уж в трущобы. Вы же много общаетесь с местными и только с ними, правильно? Вы узнаёте, как они живут, что едят, как развлекаются…

— Да. Но пока что негатива не было.

«Паспорта меняю из-за нехватки места»

— Вы много где уже побывали. Ведете ли подсчет стран, которые посетили?

— Какое-то время вела, но где-то после 100-110 сбилась... Самое же интересное, что у меня было несколько раз, когда я категорически не помнила, что уже приезжала в ту или иную страну. Вот реально! Первый раз, помню, мы летели с какой-то съемки, и наш оператор что-то сказал о саде будущего в Сингапуре (официальное название — «Сады у Залива». — Прим. ФАН). Я говорю: «Как прикольно, я еще никогда там не была». Он мне: «Жанна, ты что, с ума сошла?! Мы ведь уже снимали там».

А другой случай произошел, когда мы летели из Вьетнама и у нас была пересадка в Хошимине на другой рейс. Через семь часов. И продюсер заказал экскурсию, чтобы нам показали город, так как никто из группы до этого еще не был в Хошимине. И мы ходили, ездили, нам все показывали. Всем очень понравилось. После этого я сказала: «Ничего себе, даже и не думала, что Хошимин — такой красивый город». И улетели.

В следующую командировку наш режиссер сказал мне: «А ты знаешь, что была уже в Хошимине до той поездки?» Я говорю ему, что нет, не была. И ему пришлось прям доказывать и показывать, что я точно там была! Как выяснилось, да.

Просто когда есть такое накопление информации, что-то из памяти стирается абсолютно. У нас даже с мужем такое бывает, вот он мне говорит: «Помнишь, тем летом мы были там-то и там-то?» А я: «Господи, не помню». Он: «Жанна, ну как же ты не помнишь?»

Потому что у него это за какой-то период одна-две поездки, а у меня семь-восемь. И я уже могу просто что-то не помнить, конечно.

— Кстати, как часто меняете паспорт? Там же наверняка каждый раз не хватает места… Печати, визы…

— Их, паспортов, где-то уже семь или восемь было у меня. Я даже точно не знаю… Да, у меня паспорта меняются не по причине того, что закончился срок действия, а из-за того, что не хватало места (смеется).

— У вас ранее были не только туристические программы, но и другие шоу — «Битва салонов», «#ЖаннаПожени», «ЖаннаПомоги». Есть какие-то вещи, за которые вам, как говорится, не стыдно? И, наоборот, может быть, есть какой-то проект, по поводу которого вы чувствуете, что вот что-то не то, не нравится, не получился, не вышел… Есть такие моменты у вас?

— Понимаете, действительно моим проектом была только передача «Орел и решка». А во всех остальных я была в качестве приглашенной. Всегда, когда тебя приглашают в готовый проект, там уже есть своя команда. Но даже при этом, когда я была с чем-то не согласна, пыталась это поменять. Если удавалось, то супер. Если же не удавалось… Как правило, мне не удавалось, потому что там были какие-то сложные согласования между одним, вторым, третьим, пятым человеком, которые невозможно было сделать изначально. Поэтому порой я делала то, что должна была делать, а не то, что хотела.

Так что да, были такие моменты. Когда ты приглашенный, то играешь по чужим правилам. Такая вот правда жизни.

— Но, так понимаю, стыдиться вам все равно не за что?

— Ну, я за свою работу никогда не стыжусь. На каких-то проектах работали другие команды, и ребята, которым я пыталась что-то объяснить, иногда это не воспринимали или думали иначе. Но я свою работу всегда делала и делаю очень серьезно и ответственно.

Понимаете, каким бы ты ни был ведущим, если проект изначально без драматургии, если он рассчитан на узкую аудиторию, ты можешь, я не знаю, хоть на голове стоять, но ничего не сумеешь сделать одна. Только всей командой. А вот если команда одна, а ты другая, ну, это совсем разные вещи.

«Могу жить где угодно»

— Смотрите, я обратил внимание на такой интересный момент. Вы родились в Литве, имеете какое-то отношение к Украине, живете в Италии и работаете на российском телеканале. Считаете себя в связи с этим человеком мира?

— Да (смеется)! Это правда. Так получилось, что я свободна в своих передвижениях по жизни и в своих мыслях.

— То есть можете, в принципе, жить и работать в любой стране? Или все-таки есть какие-то исключения?

— Вы знаете, я думаю, что, в принципе, могу жить где угодно. Это правда. Просто главное, чтобы моя философия сочеталась с философией того места, в котором я нахожусь.

— А где конкретно, если не секрет, живете в Италии?

— Возле Венеции. Город Падова. Не на побережье, на суше.

— По-русски называется Падуя.

— Да, наверное.

— К морю-то выезжаете?

— Конечно. Оно от нас всего в получасе езды.

— Хочется еще вот что спросить. На какие-то политические моменты обращаете внимание там, где бываете?

— Честно говоря, я настолько аполитичный человек, что вообще не живу политикой. Хотя в наше время, наверное, это очень сложно сделать. Я живу своей работой и своей жизнью. И на том, в чем я слаба и не разбираюсь, стараюсь сильно не концентрировать свое внимание.

— Вы же наверняка знаете, что, например, есть такая тема — кто побывал в Крыму, тот не может поехать на Украину?

— Да, конечно.

— Предположим, если у вас по работе случится поездка в Крым, поедете? Но при этом вам скажут, что вы составляете угрозу национальной безопасности Украины. И вас туда не пустят, как, например, многих российских, да и не только российских, актеров, музыкантов, спортсменов. Не говоря уже про политиков.

— Пока таких предложений у нас не было. Как человек, который не понимает в политике, я не принимаю политических решений. Для этого есть продюсер, есть команда, будем решать все вместе, что делать. Сейчас сложно сказать. Я в Крыму еще не была, даже когда жила в Киеве.

Вообще, на самом деле, живя в Киеве, я была только в Одессе. И вот совсем недавно, год или два назад, мы с мужем и дочкой съездили во Львов.

Хотя нет, подождите! Наверное, я вру, может, и была в Крыму. Мы, кажется, все-таки что-то там снимали. Но это случилось очень и очень давно.

— Вот видите, все-таки приезжали! Скажите, у вас какой контракт заключен с Первым каналом по поводу «Жизни других»?

— Контракт заключается посезонно. Первый сезон мы уже отсняли. Сейчас показывается второй.

«Всегда люблю побаловаться»

— Знаю, что Первый канал есть Первый канал, но, если вдруг следующим летом, предположим, вам опять поступит предложение от «Пятницы!» по поводу «Орла и решки», что скажете?

— Нет! Понимаете, и дело тут не в «Пятнице!» или в ком-то еще, просто я ушла из «Орла и решки» много лет назад. И мне уже неинтересно сниматься в этом формате. Я ушла потому, что исчерпала себя в нем. Мы его придумали, поставили на рельсы, но когда я поняла, что все, что могла и хотела, сделала в данном проекте, то пошла дальше. Поэтому говорить о том, чтобы мне опять куда-то там вернуться, не стоит абсолютно.

— То есть не надо оглядываться назад?

— Не было даже дня, у меня не промелькнуло даже мысли такой о том, чтобы вернуться. Вот я ушла, и все — как будто и не была там. Хотя после второго сезона «Орла и решки» было еще жалко уходить, поэтому я осталась. Однако после третьего уже точно знала, что покину проект и никто и ничто меня не остановит. Съемки закончились, и я попрощалась.

— Но все же вы туда однажды вернулись! На один сезон, десятый, когда собрались все прежние ведущие. Вы снялись в трех выпусках вместе с теми же Бадоевым и Бедняковым, а также с Колей Сергой.

— Да, когда они меня приглашали, так вышло, что есть свободное время. Ну, и почему мне бы не прийти на несколько выпусков? Побаловаться я всегда люблю!

Жанна Бадоева родилась в 1976 году в городе Мажейкяе (на тот момент — Литовская ССР). В 2011 году вместе с коллегами придумала формат тревел-шоу «Орел и решка», первой ведущей которого и стала — вместе со своим на тот момент мужем Аланом.

Во втором и третьем сезонах вела программу с Андреем Бедняковым. В десятом сезоне передачи, выходящей на телеканале «Пятница!», отработала на трех выпусках — по разу с Бадоевым, Бедняковым и Колей Сергой.

Была также ведущей таких проектов «Пятницы!», как «Битва салонов», «#ЖаннаПожени», «Опасные гастроли» и «ЖаннаПомоги». С февраля текущего года ведет на Первом канале передачу «Жизнь других».

Живет с мужем и детьми в Италии, имея гражданство этой страны. Полгода назад отказалась от украинского гражданства.

Жанна также рассказала ФАН о том, в какую страну не любит ездить, а какую готова посещать регулярно.