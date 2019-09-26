Эксперт объяснила, что продолжительность урока в школах зафиксирована нормами СанПиН

Москва, 26 сентября. Продолжительность урока в школах зафиксирована нормами СанПиН, поэтому учителя не могут задерживать детей, сказала председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова.

Однако, по ее словам, звонок — это всего лишь сигнал, который причем не несет обязательного характера. В разговоре с корреспондентом «360» Дудова заметила, что часто учителя задерживают детей потому, что не успевают дать весь необходимый материал.

«Это, конечно, нарушение прав и нарушение СанПиН. Педагог должен укладываться в определенное урочное время. К сожалению, примеры того, что это не всегда бывает, существуют», — подчеркнула эксперт, обратив внимание на то, что продолжительность урока зафиксирована в нормативных документах.

Дудова сказала, что звонок представляет собой лишь границы учебных занятий. К тому же некоторые учебные организации перешли на другие обозначения.

«В принципе никакого нарушения прав здесь нет, потому что дети знают, что завершен урок. Звонок звучит не для учителя, действительно, потому что для него рабочий день продолжается, на уроке он или нет», — резюмировала Дудова.

Ранее в прокуратуре Новосибирской области объяснили, что правило внутреннего распорядка школ о том, что учитель решает, когда закончить урок, не является законным. Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург назвал преимущества такого правила. Он отметил, что сам советует учителям не затягивать с уроком и отпускать детей на перемену, однако бывают ситуации, когда дети очень увлечены занятием и сами отказываются идти на перерыв.