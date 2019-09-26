В Совфеде предложили сдавать помещения ФСИН в аренду бизнесменам

Москва, 26 сентября. Колонии и тюрьмы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) смогут сдавать производственные здания бизнесменам в аренду или безвозмездное пользование напрямую. Соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Сенатор объяснил, что меры помогут не только привлечь предпринимателей к работе в производственных зданиях уголовно-исполнительной системы, но и увеличить число рабочих мест для осужденных, которые смогут трудиться в этих компаниях.

В пояснениях к инициативе указывается, что в случае принятия законопроекта количество трудоустроенных осужденных увеличится минимум на 1,8 тысячи человек в год. Кроме того, документ позволит восстановить и содержать в надлежащем состоянии государственное имущество.

«От предпринимателей тоже поступает такой запрос — сегодня им сложно получить помещения у ФСИН», — цитирует Кутепова «Парламентская газета».

Сенатор предлагает внести поправки в закон «О защите конкуренции». Изменения коснутся только тех правоотношений, которые возникли с 1 января 2019 года.

Ранее стало известно о предложении ФСИН отказаться от практики регулярных перевозок лиц, помещенных под домашний арест, к следователям и в суд на транспортных средствах ведомства. Как объяснили в службе, необходимо внести изменения в законодательство о возможности самостоятельного прибытия домашних арестантов в суд и к следователю, если у них есть электронный браслет и они не представляют угрозы для общества.

При этом президент РФ Владимир Путин поручил ФСИН работать над гуманизацией условий содержания в колониях.