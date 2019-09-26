Басилашвили получил необычный подарок от коллег по театру

Санкт-Петербург, 26 сентября. Народный артист СССР Олег Басилашвили получил необычный подарок к своему 85-летию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Коллеги Басилашвили по Большому драматическому театру имени Товстоногова втайне от юбиляра расписали променуар — широкий коридор в театре для прогулок зрителей — отрывками из личных писем, сочинений, книг актера, а также украсили стены его знаменитыми афоризмами. Друзья артиста добавили к цитатам фотографии, которые удалось собрать за всю 60-летнюю творческую карьеру знаменитости.

По словам коллег, одно крыло фойе отдано под творчество Басилашвили в театре, второе же принадлежит киноискусству, а в центре расположился так называемый «семейный грот». В нем выставлены фотографии родителей артиста и его детские фотографии.

Все уверены, что 26 сентября, когда маэстро придет в театр, уникальная выставка станет для него приятным сюрпризом. Любоваться необычным оформлением театрального холла все посетители смогут до декабря.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино Олега Басилашвили с юбилеем.