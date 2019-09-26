Умер бывший президент Франции Жак Ширак. События дня. ФАН-ТВ

На 87-м году жизни умер Жак Ширак И в начале коротко о главной новости. СМИ сообщают, что на 87-м году жизни скончался бывший президент Франции Жак Ширак. Он возглавлял страну с 1995 по 2007 годы. В последние годы ветеран не занимался политикой и жил с семьей в Париже — за это время журналисты не раз писали о возможных проблемах Ширака со здоровьем. Тем не менее, о причинах его смерти пока не сообщается. Мы продолжим следить за развитием событий.

Лукашенко готов ввести миротворцев в Донбасс Ситуация в Донбассе, похоже, скоро может получить новое развитие. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о готовности ввести миротворцев в регион и взять под контроль участок на российско-украинской границе. При условии, что получит на это согласие. На инициативу белорусского лидера уже отреагировал Кремль: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в первую очередь надо узнать мнение участников конфликта, а именно Киева и республики Донбасс: «Пока мы не знаем их отношения. Еще раз хочу обратиться к минским договоренностям. В части минских договоренностей такого пункта нет», — отметил Дмитрий Песков. Минск пристально следит за ситуацией в Донбассе неспроста. В начале сентября Лукашенко заявил, что Белоруссии пришлось «наглухо закрыть» границу с Украиной из-за нескончаемого потока нелегального оружия. Из соображений безопасности меры контроля по-прежнему остаются в силе.

Латвийского политика заподозрили в реабилитации нацизма Следственный комитет России возбудил уголовное дело против латвийского политика, ветерана СС Висвалдиса Лациса. Он попал под действие статьи о реабилитации нацизма. Дело в том, что в 2017 году экс-депутат латвийского парламента переиздал книгу «Латышский легион в свете истины», на страницах которой поддержал карательные операции СС. Они проходили в оккупированных зонах Советского Союза в годы Второй мировой войны. Следствие считает, что таким образом Лацис, которому, кстати, в этом году стукнуло уже 95 лет, оправдывает латышские батальоны, ответственные за гибель тысяч мирных жителей: «Как полагает следствие, Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих Латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала. Напомним, что в соответствии с приговором трибунала организация СС признана преступной. Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться», — сказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.

По факту ЧП с самолетом в Барнауле возбуждено уголовное дело Еще одно уголовное дело сегодня открыли оперативники Алтайского края. Следствие ведет проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 767 в Барнауле и нарушений правил безопасности. По уточненным данным, в ходе инцидента травмы различной тяжести получили 56 человек. Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное. Напомним, что лайнер компании AZUR air летел из вьетнамского Камраня в Барнаул накануне. Примерно в 9 часов вечера по местному времени он прибыл в пункт назначения, но испытал трудности во время приземления — загорелась правая стойка шасси. В тот момент на борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа, всех оперативно эвакуировали. Обстоятельства и причины ЧП сейчас выясняются.