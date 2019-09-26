Эксперты составили рейтинг самых стильных первых леди мира

Супруга украинского президента Елена Зеленская вызвала ажиотаж в соцсетях, явившись на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке в брючном костюме с жилеткой на голое тело. Наряд украинки заставил задуматься, кто сегодня самая стильная первая леди мира, а кто — безвкусно и не к месту одевается.

Составить рейтинг самых стильных и безвкусных жен президентов Федеральному агентству новостей помогли Директор Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова и международный эксперт по этикету и протоколу, журналист Альбина Холгова.

Почему Иванке можно, а Мелании — нельзя

По словам экспертов, быть первой леди — это серьезная и трудная работа, потому что к тебе постоянно приковано внимание общественности, с пристрастием следящей за тем, как ты одета, что говоришь и делаешь.

«К первым леди всегда будет пристальное внимание. Первая леди — это тяжелая работа. И сравнивать их некорректно. Потому что Елена Зеленская — это Елена Зеленская, а Мелания Трамп — это Мелания Трамп. Да, они обе красивы, одеты со вкусом, их наряды им идут. Брижит Макрон тоже хорошо одевается и красиво выглядит, но она старше их, а потому было бы странно проводить параллели. Точно так же странно сравнивать Меланию с Жаклин Кеннеди. Или брать в пример Кейт Миддлтон. У королевской семьи свои правила, которым необходимо следовать. И Кейт Мидлтон никогда не появится на публике вся в украшениях», — сказала Гилана Михайлова.

При этом эксперт по протоколу отметила, что та же Иванка Трамп — дочь американского президента Дональда Трампа, будучи красивой, молодой и смелой девушкой, может себе позволить такие наряды, которые не посмеет надеть та же Мелания Трамп.

«Но в прессе и соцсетях тоже активно обсуждали недавний образ, выбранный Иванкой для похода в Генассамблею ООН. Она имеет право одеваться, как ей нравится. Тем более у нее свой бизнес, связанный с одеждой», — заметила Михайлова.

Как Брижит Макрон нарушает правила

По мнению Альбины Холговой, из современных первых леди мира Мелания Трамп действительно претендует на звание самой стильной.

«Супруга президента США действительно очень хорошо выглядит, длина ее юбок, как правило, всегда правильная, плотность облегания нарядов тоже соответствуют протоколу. Но иногда, конечно, бывают исключения. Например, во время визита в Великобританию, когда Мелания выходила из вертолета вместе с мужем, на ней было очень облегающее, тесное белое платье. Или, если вспомнить, ее визит в Африку, когда на ней была куртка с надписью «Нам все равно». Это недопустимо», — заметила Холгова.

Эксперт по этикету и протоколу остановилась и на Брижит Макрон. По ее словам, чем выше пост занимает человек, тем больше требований к его внешнему виду.

«Экстремально короткой длиной юбки считается выше колена на ширину ладони. Но даже если дама стройная, как супруга французского президента, нельзя забывать о ее возрасте. Он играет немаловажную роль. Чем больше лет женщине, тем длиннее должна быть юбка. После 40 лет надевать на официальные мероприятия и протокольные встречи юбки выше колена будет моветоном. Точно так же — с очень узкими брюками и обтягивающими джинсами. Есть такое правило для внешнего вида политиков — между телом и одеждой должен быть зазор в сантиметр, не должно быть все в обтяжку», — объяснила Альбина Холгова.

«Чудовищный случай» с Мишель Обама

Собеседница ФАН уверена, что всех первых леди консультируют специалисты по этикету и протоколу, но они не всегда следуют их рекомендациям.

«Мы знаем, например, совершенно чудовищный для внешнего вида первой леди случай с Мишель Обамой, бывшей первой леди США, которая надела на вторую инаугурацию своего супруга Барака трикотажную кофту поверх платья. Это нонсенс. Должны быть только костюмные ткани на официальных мероприятиях. Трикотаж в бизнесе и политике допускается только по пятницам и то — когда нет важных встреч. Или постоянные обнаженные плечи Мишель, или цветочные пестрые принты, или декольте с бантиками… Я исключаю, что она не знала, как должна выглядеть. В Белом доме работает серьезная протокольная служба. Ее точно консультировали, но это чисто человеческий фактор, порыв женской души», — заметила Альбина Холгова.

Серьезные промашки Миддлтон

В пример строгого следования протоколу эксперт привела британскую королеву Елизавету II.

«Несмотря на то, что многие смеются над ее костюмами, если говорить о классических требованиях к тому, как должен выглядеть политик, то в случае с Елизаветой II — придраться не к чему. А яркие цвета она может себе позволить. Чем выше статус дамы, тем ярче цвета могут быть использованы в ее нарядах», — сказала Альбина Холгова.

А у Кейт Миддлтон были серьезные промашки. Я говорю о чрезмерно свободном крое низа платья. Интернет пестрел фотографиями, когда это платье поднималось ветром и все увидели ее нижнее белье. Такого быть не может. У королевы Елизаветы низ платья, если оно сшито из легкой ткани, утяжеляется специальной лентой, чтобы исключить подобные казусы. Если ты человек, к которому приковано внимание всего мира, при этом ты не являешься звездой шоу-бизнеса, ты не можешь допустить ситуаций, когда твое платье поднимается ветром и твои части тела навсегда запечатлены на фото в Интернете», — объяснила эксперт по протоколу.

Неоспоримые иконы стиля

Неоспоримыми иконами стиля среди первых леди она считает Жаклин Кеннеди и Наину Ельцину. В качестве самых стильных женщин-политиков эксперт привела британского премьера Маргарет Тэтчер. Отметила она и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Матвиенко всегда приводят в пример, когда разбирают на тренингах требования дресс-кода женщин-политиков и бизнесвумен. Валентина Ивановна на сегодняшний день является эталоном», — добавила Холгова.

Ранее эксперты по протоколу и этикету оценили уместность наряда супруги Владимира Зеленского на приеме в ООН.