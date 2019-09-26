Россиянам запретят курить и жарить шашлык на балконах с 1 октября

Москва, 26 сентября. Кабмин РФ ратифицировал изменения в правилах противопожарной безопасности, предусматривающих введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций России.

Отмечается, что соответствующие изменения в правила инициировало ведомство.

«Законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что граждане страны не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах домов. Помимо этого, установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности больниц и кинотеатров. Последние, в частности, будут обязаны перед киносеансами уведомлять зрителей о действиях в случае внезапного возгорания. В клиниках палаты для детей и тяжелобольных пациентов будут располагаться на первых этажах, следует из сообщения пресс-службы.

Уточняется, что новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в воздушные гавани РФ хотят вернуть помещения для курения. Антитабачный закон вступил в силу в России в 2013 году. С тех пор, по словам сотрудников аэропортов, многие пассажиры стали курить в туалетах, что доставляло неудобство другим людям.