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Варламов объяснил, почему идея использовать теплый бетон зимой неэффективна

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Варламов объяснил, почему идея использовать теплый бетон зимой неэффективна

Москва, 26 сентября. Российские инженеры хотят использовать электропроводящий бетон (ЭПБ) для борьбы со снегом и наледью на дорогах.

Как сообщает RT, эта нерешенная проблема мешает большей части автомобилистов зимой добраться до места работы своевременно. В этой связи специалисты из РосдорНИИ решили провести собственное исследование. При мощных снегопадах в некоторых регионах России осадки убираются и вывозятся за пределы дорог не так оперативно, поэтому водители вынуждены стоять в пробках.

Для предотвращения заснеженности эксперты советуют внедрить в работу так называемый теплый асфальт. 

Как отметил блогер Илья Варламов, есть различные технологии, которые тем или иным образом позволяют подогревать дорогу, чтобы она была очищена от снега и наледи. По его словам, традиционно для этих целей прокладывается теплотрасса или коммуникации.

«Подобные истории эффективны на особенных участках, скажем, подъемах или мостах. Для массового применения такой способ не подходит, да и в других странах мира вы этого не найдете», — передает Nation News слова Варламова.

По его мнению, на сегодняшний день эффективнее реагентов пока ничего не придумали.

 

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Источник: Nation News
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