Суд рассмотрит иск прокурора Москвы к Навальному и его подельникам 21 октября

Москва, 26 сентября. Черемушкинский суд Москвы начнет процесс по иску столичного прокурора к блогеру Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь и их подельникам 21 октября. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Исполняющий обязанности прокурора Москвы Олег Манаков подал иск 9 сентября. Ответчиками были указаны Навальный, его помощница Любовь Соболь, а также их последователи Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьев, Владимир Милов, сотрудник ФБК Георгий Албуров и глава штаба Навального в Москве Олег Степанов.

Столичный прокурор обвинил так называемых оппозиционеров в неисполнении предупреждений об ответственности за организацию несогласованных акций в Москве. Ранее суд направил иск обратно в прокуратуру из-за нарушений при подаче документов.

Прокуратура регулярно направляла организаторам несогласованных акций в Москве предупреждения об ответственности перед проведением митингов. Однако зачинщики беспорядков в нарушение закона отказывались подписывать предупреждения. Соболь хвасталась в соцсетях видео, как она «противостоит» полиции и отказывается получать предупреждение.

Согласно статье 17.7 КоАП РФ, умышленное невыполнение требований прокурора, которые предписаны ему полномочиями, влечет наложение административного штрафа. Размер штрафа для физических лиц составляет от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, а для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо арест на 90 суток.

Примечательно, что это уже далеко не первый иск к Навальному и его подельникам в связи с митингами. Ранее в суд обратились «Мосгортранс», «Автодор», московский метрополитен, служба «М-Такси» и владелец ресторана. Суммарная сумма претензий превышает 13 млн рублей.

Напомним, политические митинги прошли в Москве в июле и августе текущего года, в том числе несогласованные сходки. Поводом для проведения акций стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.