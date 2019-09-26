Нью-Йорк, 26 сентября. Американский президент Дональд Трамп в среду подписал указ о приостановке разрешения на въезд в США представителям властей Венесуэлы и Ирана высокого ранга. Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

В эти дни в Нью-Йорке проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам американского лидера, въезд также запрещен семьям политиков. Как уточнил Трамп, меры приняты в рамках борьбы с коррупцией. При этом подробностей указа Трамп раскрывать не стал. Трамп запретил въезжать в США представителям власти Венесуэлы и Ирана.

Напомним, в начале 2019 года в Венесуэле прошли протестные акции оппозиции, выступающей против законного президента Николаса Мадуро. После этого спикер парламента страны Хуан Гуайдо неправомерно объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США и другие западные страны выступили в поддержку Гуайдо. Многие государства, в том числе Россия, Китай и Турция, поддержали Мадуро как единственного легитимного президента. Кроме того, Москва назвала произошедшее в Венесуэле квазипереворотом и заявила о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

Отметим, что в попытках сменить власть в Венесуэле Запад неоднократно использовал СМИ, распространяющие ложные новости. Например, иностранные медиа опубликовали фейк о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика. Также западные СМИ распространили фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы была направлена в Каракас. Позднее эти недостоверные сообщения были опровергнуты Россией, Венесуэлой, а также самими изданиями, которые публиковали фейковую информацию.

Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова в любой момент нанести удары по 15 объектам Ирана, но пока «не хочет» этого делать. Об этом глава Овального кабинета рассказал на встрече с журналистами.

«Самое легкое, что я могу сделать, пока вы (журналисты — прим. ред.) еще здесь, — это сказать: «Давайте, ребята, начинайте». Это был бы очень плохой день для Ирана… Самое легкое, что я могу сделать, — это сказать: «Давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране». Я могу это сделать, и все готово. Все готово. Но я не хочу делать этого, если смогу не делать», — заявил Трамп.

Трамп саркастично подчеркнул, что мог бы начать атаки в течение тех минут, что представители прессы проводят в его кабинете, чтобы у них появился большой материал, о котором можно рассказать миру.

Глава Белого дома уверен, что воздержание США от таких действий демонстрирует исключительно силу государства, но точно не его слабость.

Кроме того, он язвительно напомнил, что дела в Иране идут плохо, и заявил, что якобы хотел, чтобы ситуация в стране нормализовалась, в то время как только что ввел самые суровые санкции, некогда применявшиеся к государству.

Дональд Трамп проводит жесткую санкционную политику в отношении Тегерана. Россия и ряд европейских стран осудили действия Вашингтона и разработали механизм, который позволял бы Ирану торговать в обход американских санкций. Но США пристально следят за Ираном и мгновенно вносят в список санкций любые организации и лиц, которые осуществляют деловые контакты с этой страной.