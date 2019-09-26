Синоптики пообещали возвращение тепла в центральные регионы России

Москва, 26 сентября. Потепление ожидается в центральных регионах России на следующей неделе, сообщили представители Гидрометцентра.

По данным специалистов, по мере прохождения фронта температура воздуха в центральных регионах страны начнет повышаться.

«В Центральном регионе она достигнет плюс 11–15 градусов, что будет уже соответствовать климатической норме, — говорится в сообщении Гидрометцентра. — В течение следующей рабочей недели потепление вкупе с затяжными дождями продолжится».

Отмечается, что в некоторых районах столбик термометра поднимется до 15-17 градусов тепла.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с октября текущего года по март следующего в России будут наблюдаться температурные аномалии.