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Синоптики пообещали возвращение тепла в центральные регионы России

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Синоптики пообещали возвращение тепла в центральные регионы России

Москва, 26 сентября. Потепление ожидается в центральных регионах России на следующей неделе, сообщили представители Гидрометцентра.

По данным специалистов, по мере прохождения фронта температура воздуха в центральных регионах страны начнет повышаться.

«В Центральном регионе она достигнет плюс 11–15 градусов, что будет уже соответствовать климатической норме, — говорится в сообщении Гидрометцентра. — В течение следующей рабочей недели потепление вкупе с затяжными дождями продолжится».

Синоптики пообещали возвращение тепла в центральные регионы России

Отмечается, что в некоторых районах столбик термометра поднимется до 15-17 градусов тепла.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с октября текущего года по март следующего в России будут наблюдаться температурные аномалии.

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