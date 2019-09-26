Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли на Украине

Киев, 26 сентября. Всенародный референдум по вопросу продажи земли сельскохозяйственного назначения предлагают провести на Украине перед реформой. С соответствующим требованием обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Перед тем, как ставить подобные законопроекты о продаже 72% территории Украины иностранцам, [необходимо] обратиться к народу и провести всеукраинский референдум, чтобы узнать, есть ли поддержка украинцев в вопросе продажи сельскохозяйственной земли фактически с молотка», — заявила Тимошенко на пресс-конференции.

Она также напомнила об одном из самых главных пунктов предвыборной программы Зеленского — возможности проведения референдумов. По словам Тимошенко, ее партия разработала проект закона «О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе». Кроме того, как отметила лидер партии «Батькивщина», фракция внесет законопроект об изменениях в Земельный кодекс Украины.

Семь областных советов приняли обращение к президенту и парламенту Украины с требованием остановить открытие рынка земли, сообщила Тимошенко. С ее точки зрения, проект закона о продаже замели сельскохозяйственного назначения позволит продать 42 млн га или 72% территории государства. Примечательно, что купить землю смогут иностранцы.

Юлия Тимошенко отметила, что, согласно украинскому законодательству, землю можно продать украинцам, в том числе и тем, у кого есть двойное гражданство.

«И второе — юридические лица могут быть покупателями земли, если они созданы по закону Украины. Но мы все знаем, что по закону Украины могут быть зарегистрированы украинские предприятия, где 99% собственности на компанию могут принадлежать иностранным гражданам или иностранным компаниям», — пояснила он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября этого года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Документ предполагает отмену моратория на продажу земли. Украинский президент поручил принять его до 1 декабря 2019 года. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что если власти снимут мораторий на продажу сельхозземель, Украине наступит конец.