Заявлением о миротворцах в Донбассе Минск показывает, что ему небезразлична судьба Украины

Заявляя о миротворческом контингенте, Минск пытается показать, что ему небезразлична судьба Украины. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Константин Затулин.

Ввести миротворцев

Белоруссия готова ввести своих миротворцев на территорию Донбасса, взяв под контроль участок украино-российской границы. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема — ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции с украинскими СМИ.

Лукашенко отметил, что придерживается позиции «единой и неделимой» Украины, а для урегулирования конфликта на территории Донбасса необходимо перейти к конкретным действиям.

«Ситуация после начала этого конфликта очень серьезно изменилась, особенно после этих последних президентских выборов. Вы говорите: «Желание, желание...» Желания не просто недостаточно, оно сейчас не имеет никакого значения, прошел период каких-то желаний и настроений. <...> Настал период действий», — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, на месте украинского президента он сделал бы все, чтобы прекратить кровопролитную гражданскую войну. Глава Белоруссии подчеркнул, что неоднократно упрекал бывшего президента Украины Петра Порошенко в нежелании урегулировать гражданский конфликт.

Судьба Украины

Депутат Константин Затулин выразил мнение, что Белоруссия не отправит свои миротворческие силы на территорию Донбасса. Делая подобные заявления, Александр Лукашенко зарабатывает для себя дополнительные политические очки в глазах мировой общественности. Кроме того, он демонстрирует Киеву, что Белоруссии небезразлична судьба Украины.

При этом депутат заметил, что российский вариант урегулирования ситуации в Донбассе подразумевает прекращение боевых действий. Контроль над украинско-российской границей не обеспечит мира, а может только усугубить положение.

Как отметил политолог Максим Жаров, Украина никогда не согласится на ввод белорусских миротворцев в Донбасс, так как считает Белоруссию союзником «агрессора», как любят называть Россию на Украине.

«Поэтому это заявление Лукашенко даже не популизм, а пустая болтовня, поскольку глава Белоруссии сам прекрасно знает, на что может согласиться Украина», — добавил Максим Жаров.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего телефонного разговора с Александром Лукашенко подробно рассказал ему о ситуации на территории Донбасса. Также Зеленский поблагодарил за организацию в Минске эффективной переговорной площадки.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.