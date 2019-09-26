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Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

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Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

Париж, 26 сентября. Экс-президент Франции Жак Ширак скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на семью политика.

Как рассказал зять Ширака Фредерик Сала-Бару, экс-президент Франции ушел из жизни утром 26 сентября.

«Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно», — цитирует его слова AFP.

Как отмечают французские СМИ, Ширак «выковал себе нестандартную судьбу»: дважды президент, дважды премьер-министр, восемнадцать лет провел на посту мэра Парижа.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 годы.

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Источник: AFP
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