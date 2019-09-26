В России ввели штрафы до 1 млн рублей за незаконную организацию детского отдыха

Госдума приняла пакет законов, направленный на борьбу с самопальными лагерями. Автором инициатив выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первым документом предусматривается создание региональных реестров организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вправе оказывать услуги по организации детского отдыха.

Как пояснил в беседе с журналистами председатель Госдумы Вячеслав Володин, включать в реестр будут по результатам соответствующей проверки. Если организация ее не пройдет, предоставит ложные сведения или будет замечена в систематическом нарушении требований законодательства, ее исключат.

Вторым документом вводятся штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей для организаций, которые не вошли в реестр, но работают в данной сфере.

Стоит отметить, что в случае неэффективности санкции могут быть повышены. Как рассказал ранее первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, во внесенной редакции текста речь шла о наказании на сумму от 1 до 3 миллионов, но ее размеры были изменены поправкой во втором чтении. Депутат не исключил, что, если практика покажет недостаточность такого наказания, он выступит с инициативой о его ужесточении.

В беседе с корреспондентом ФАН значимость принятого решения отметил депутат Сергей Вострецов.

«Самое ценное, что есть у нас в этом мире, — дети. И в решении вопросов обеспечения их безопасности нужно принимать серьезные меры», — заявил он.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выразил надежду, что данные законы будут эффективны.