Шойгу может потребовать от НАТО доказательств нарушения ДРСМД

Военный аналитик Вадим Козюлин предложил министру обороны Сергею Шойгу потребовать от США и НАТО доказательства нарушений ДРСМД.

Ранее в руководстве НАТО сообщили, что не доверяют предложению Москвы ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Так, представитель альянса Оана Лунгеску сообщила, что инициатива Российской Федерации якобы «игнорирует реальность на местах». При этом она обвинила Россию в том, что она «в нарушение договора о РСМД развернула SSC-8 (ракеты 9М729)».

«До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением», — сказала Лунгеску.

Представитель Альянса призвала Москву «вести себя как ответственный международный субъект» и добавила, что союзники по НАТО провели собственную оценку и пришли к выводу, что российская ракета «нарушает договор о РСМД», хотя представители РФ не раз заявляли, что ее радиус действия менее 500 километров.

«Мы не будем зеркально отвечать на то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений и не намерены развертывать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования», — заключила Лунгеску.

В свою очередь профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что к заявлению Лунгеску и других представителей европейского военно-политического блока необходимо относиться спокойно, несмотря на то, что НАТО «полностью идет в фарватере Пентагона».

«У американцев нет какой-то внятной информации об этих ракетах и быть не может, поскольку сама информация ими была взята из Интернета и служила лишь предлогом для того, чтобы прекратить участие в ДРСМД. Так что никто в США и НАТО толком ничего не знает о российской ракете 9М729, но при этом они делают такие заявления, что само по себе достаточно безответственно. В рамках ДРСМД существовал механизм для разрешения подобного рода разногласий, и Россия сделала попытку пойти этим путем, пригласив на демонстрацию упомянутой ракеты всех желающих. Но участники НАТО отказались по указке Вашингтона», — говорит Козюлин.

Таким образом, отказ США и НАТО от изучения ракеты 9М729 в формате организованного Россией военного форума связан исключительно с пропагандистской кампанией, призванной, по мнению эксперта, «сохранить мину при плохой игре».

«Вашингтону нужны были развязанные руки для создания собственных ракет средней и меньшей дальности. Собственно говоря, к европейскому континенту это стремление Вашингтона выйти из договора имеет несущественное отношение. Скорее всего речь идет о создании новой угрозы Китаю, а Европа здесь разменная монета в политике Вашингтона. Конечно, всех этих резких слов, всех этих обвинений можно было избежать при желании, но НАТО продолжает идти на поводу у США, не имея собственной позиции в данном вопросе. И сейчас мы видим продолжение такой политики», — продолжает военный аналитик.

При этом эксперт выразил уверенность, что проблему размещения ракет средней и меньшей дальности можно решить подписанием предложенного ранее моратория.

«Думаю, все разрешимо, в том числе и вопрос по этим ракетам. Но если в НАТО заявляют, что они изучили, что они пришли к каким-то заключениям по ракетам, думаю, Шойгу может им предложить опубликовать свои данные, ничего секретного в этом нет. Если теперь они владеют информацией, ну вот пусть предъявят ее. Но им нечего положить на стол, кроме того, что им сказал дядюшка Сэм», — заключил Козюлин.

Напомним, ДРСМД прекратил свое существование 2 августа. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что Россия якобы нарушает договор. В Москве в ответ на это предъявили США обвинения по использованию пусковых установок, которые могут запускать ракеты «Томагавк». Их использование является нарушением договора, тем не менее Москва настаивала на сохранении ДРСМД. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из ДРСМД повлечет за собой гонку вооружений, однако Россия не будет в ней участвовать. Песков подчеркнул, что гарантией того, что крупные мировые войны не начнутся, является ядерный паритет.