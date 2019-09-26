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Шойгу может потребовать от НАТО доказательств нарушения ДРСМД

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Эксперт предложил Шойгу потребовать от НАТО доказательств нарушений ДРСМД

Военный аналитик Вадим Козюлин предложил министру обороны Сергею Шойгу потребовать от США и НАТО доказательства нарушений ДРСМД.

Ранее в руководстве НАТО сообщили, что не доверяют предложению Москвы ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Так, представитель альянса Оана Лунгеску сообщила, что инициатива Российской Федерации якобы «игнорирует реальность на местах». При этом она обвинила Россию в том, что она «в нарушение договора о РСМД развернула SSC-8 (ракеты 9М729)».

«До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением», — сказала Лунгеску.

Представитель Альянса призвала Москву «вести себя как ответственный международный субъект» и добавила, что союзники по НАТО провели собственную оценку и пришли к выводу, что российская ракета «нарушает договор о РСМД», хотя представители РФ не раз заявляли, что ее радиус действия менее 500 километров.

Эксперт предложил Шойгу потребовать от НАТО доказательств нарушений ДРСМД

«Мы не будем зеркально отвечать на то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений и не намерены развертывать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования», — заключила Лунгеску.

В свою очередь профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что к заявлению Лунгеску и других представителей европейского военно-политического блока необходимо относиться спокойно, несмотря на то, что НАТО «полностью идет в фарватере Пентагона».

«У американцев нет какой-то внятной информации об этих ракетах и быть не может, поскольку сама информация ими была взята из Интернета и служила лишь предлогом для того, чтобы прекратить участие в ДРСМД. Так что никто в США и НАТО толком ничего не знает о российской ракете 9М729, но при этом они делают такие заявления, что само по себе достаточно безответственно. В рамках ДРСМД существовал механизм для разрешения подобного рода разногласий, и Россия сделала попытку пойти этим путем, пригласив на демонстрацию упомянутой ракеты всех желающих. Но участники НАТО отказались по указке Вашингтона», — говорит Козюлин.

Таким образом, отказ США и НАТО от изучения ракеты 9М729 в формате организованного Россией военного форума связан исключительно с пропагандистской кампанией, призванной, по мнению эксперта, «сохранить мину при плохой игре».

Эксперт предложил Шойгу потребовать от НАТО доказательств нарушений ДРСМД

«Вашингтону нужны были развязанные руки для создания собственных ракет средней и меньшей дальности. Собственно говоря, к европейскому континенту это стремление Вашингтона выйти из договора имеет несущественное отношение. Скорее всего речь идет о создании новой угрозы Китаю, а Европа здесь разменная монета в политике Вашингтона. Конечно, всех этих резких слов, всех этих обвинений можно было избежать при желании, но НАТО продолжает идти на поводу у США, не имея собственной позиции в данном вопросе. И сейчас мы видим продолжение такой политики», — продолжает военный аналитик.

При этом эксперт выразил уверенность, что проблему размещения ракет средней и меньшей дальности можно решить подписанием предложенного ранее моратория.

«Думаю, все разрешимо, в том числе и вопрос по этим ракетам. Но если в НАТО заявляют, что они изучили, что они пришли к каким-то заключениям по ракетам, думаю, Шойгу может им предложить опубликовать свои данные, ничего секретного в этом нет. Если теперь они владеют информацией, ну вот пусть предъявят ее. Но им нечего положить на стол, кроме того, что им сказал дядюшка Сэм», — заключил Козюлин.

Напомним, ДРСМД прекратил свое существование 2 августа. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что Россия якобы нарушает договор. В Москве в ответ на это предъявили США обвинения по использованию пусковых установок, которые могут запускать ракеты «Томагавк». Их использование является нарушением договора, тем не менее Москва настаивала на сохранении ДРСМД. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из ДРСМД повлечет за собой гонку вооружений, однако Россия не будет в ней участвовать. Песков подчеркнул, что гарантией того, что крупные мировые войны не начнутся, является ядерный паритет.

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