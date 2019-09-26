Политолог объяснил, почему Евросоюз «играет против России»

Евросоюз является ненадежным партнером России, потому что всегда играет против нее, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможное уменьшение санкционного давления со стороны стран ЕС, назвал Европейский союз ненадежным партнером для РФ. Такое мнение он высказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас». Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой — чужой» на нашем общем пространстве оказались безрезультатными», — подчеркнул Лавров.

Владимир Брутер не сомневается, что Евросоюз является ненадежным партнером. По его словам, «ЕС играет против России».

«Вопрос в том, что европейские лидеры не только бы хотели диалога с Россией, но и за ее счет. Это делает его вдвойне ненадежным. В каждом контакте с Россией ЕС будет искать свои выгоды и невыгоду для России. Это просто отрицательная перспектива», — заявил Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей.

России следует сделать более ясной свою позицию по отношению к странам ЕС в том плане, что «мы будем реагировать только на их действия», рассказывает политолог.

«Есть действия — мы будем реагировать положительно. Если со стороны ЕС идут только обещания, разговоры или какие-либо попытки неясных действий, то Россия не должна никак на это реагировать», — сообщил собеседник ФАН.

Отказываться от логики «свой — чужой» достаточно сложно, говорит эксперт. Поэтому ЕС в отношениях с Россией нужно понимать то, «с кем ты идешь на переговоры и каким образом хочешь сделать эти переговоры результативными», отмечает Брутер.

«Примером могут служить переговоры Ирана и ЕС по вопросам СВПД. В течение полугода европейские страны никак не могут ввести порядок расчетов с Ираном и все время на что-то ссылаются», — сказал он.

Такого подхода в отношениях с Европой Россия должна избегать, но «мы его часто видим по встречам в «нормандском формате», говорит политолог.

Напомним, отношения между Россией и Европой обострились в 2014 году из-за Украины и Крыма. В Европе обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввели санкции. Россия ответила зеркально и взяла курс на импортозамещение. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной украинского конфликта, кроме того, Россия не вмешивалась и не вмешивается в дела других стран.