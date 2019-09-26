США выделят дополнительную гуманитарную помощь Венесуэле

Вашингтон, 26 сентября. США намерены направить 119 миллионов долларов на гуманитарную помощь Венесуэле и другим странам региона. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

«Госсекретарь [Майкл] Помпео объявил в Нью-Йорке о выделении приблизительно 119 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи, чтобы продемонстрировать приверженность Соединенных Штатов и их солидарность с народом Венесуэлы и регионом», — отметили в пресс-службе.

Также в Госдепартаменте сообщили, что из этих денег непосредственно в Венесуэлу направят 36 миллионов долларов. Остальные средства распределят между 16 государствами региона, «великодушно принимающими» людей, которые «вынуждены были бежать от бывшего режима» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как утверждают в Госдепартаменте США, таких «беженцев» в регионе более четырех миллионов, передает ТАСС.

Отметим, что ранее Николас Мадуро посетил Россию с официальным визитом, сообщает «Царьград». Президент Венесуэлы встретился в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным, передает НСН. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тема предоставления кредитов латиноамериканской стране в ходе встречи не обсуждалась. Также, по словам Пескова, Путин и Мадуро планировали обсудить вмешательство других стран в выборы в Венесуэле, пишет «Газета.ру».

Напомним, в начале 2019 года в Венесуэле прошли протестные акции оппозиции, выступающей против законного президента Мадуро. После этого спикер парламента страны Хуан Гуайдо неправомерно объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США и другие западные страны выступили в поддержку Гуайдо. Многие государства, в том числе Россия, Китай и Турция, поддержали Мадуро как единственного легитимного президента. Кроме того, Москва назвала произошедшее в Венесуэле квазипереворотом и заявила о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

Отметим, что в попытках сменить власть в Венесуэле Запад неоднократно использовал СМИ, распространяющие ложные новости. Например, иностранные медиа опубликовали фейк о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика. Также западные СМИ распространили фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы была направлена в Каракас. Позднее эти недостоверные сообщения были опровергнуты Россией, Венесуэлой, а также самими изданиями, которые публиковали фейковую информацию.