Туадера с трибуны ООН призвал бороться с нищетой в мире

Нью-Йорк, 26 сентября. Мир не может процветать в условиях нищеты и нестабильности, которые приносят страдания людям. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера во время своего выступления на 74-й очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что текущая сессия ООН проходит в особом контексте, когда человечество «сталкивается с угрозами международному миру и безопасности, терроризмом, нищетой, изменением климата и миграцией». По мнению Туадеры, актуальность этих тем равнозначна вызовам, стоящим перед разными странами.

«В эпоху глобализации мы подвергаемся опасности. Неприятие друг друга и экстремизм выражаются все более бурно», — заявил Фостен-Арканж Туадера, передает ABangui.com.

По его словам, сейчас странам мира необходимо «коллективно принять на себя задачу построить мосты братства и мира, не знающие границ». Он добавил, что совместными усилиями можно искоренить различные очаги напряженности и кризисы, которые сохраняются в некоторых регионах.

Туадера подчеркнул, что многие страны, в том числе ЦАР, сталкиваются с ситуациями в сфере безопасности, которые вызывают озабоченность и заслуживают внимания международного сообщества.

«Поэтому мы должны иметь в виду, что, пока хотя бы одно из наших государств-членов не обретет мира, это будет касаться всего сообщества наций. Не менее верно и то, что мир не может процветать в условиях нищеты и нестабильности, которые приносят людям страдания. Помимо слов, подтверждающих наши благие намерения, давайте вместе будем развивать усилия по искоренению нищеты посредством конкретных и решительных действий», — призвал Туадера.

Он добавил, что призвал правительство ЦАР разработать план восстановления республики, который учитывает основные направления повестки Целей устойчивого развития на период до 2030 года и повестки Африканского союза на период до 2063 года.

По словам Туадеры, в рамках процесса национального восстановления Центральноафриканская Республика стремится сделать ставку на образование, которое сочетало бы качество и рационализацию ресурсов.

«Инвестирование не только в ученика, но и в учителя — это наша ставка. И в моей стране, пережившей кризис, все наши усилия направлены на то, чтобы использовать новые технологии», — сказал Фостен-Арканж Туадера.

По его мнению, качественное образование — тот инструмент, который должен стать основой устойчивого и гармоничного развития и, в то же время, служить надежным оплотом для борьбы с экстремизмом любого рода.

Напомним, Туадера принял участие в совещании высокого уровня по целям в области устойчивого развития ЦАР при участии президента АБР в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.