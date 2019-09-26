Заслуженный педагог РФ попросил прокуратуру «не рубить» правило «звонок для учителя»

Москва, 26 сентября. Прокуратура Новосибирской области признала незаконным распространенное в школах правило «звонок для учителя». Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург назвал преимущества такого правила.

В прокуратуре объяснили, что правило внутреннего распорядка школ о том, что учитель решает, когда закончить урок, не является законным. Без разрешения учителя школьники не могут покинуть занятие. В ведомстве отметили, что, согласно санитарным правилам, продолжительность занятия не должна превышать 45 минут, за исключением первого класса, где продолжительность урока составляет 40 минут.

Директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург заявил, что не согласен с решением прокуратуры. Заслуженный учитель РФ считает, что «прокуратуре есть, чем заняться по более серьезным вопросам в стране». Педагог отметил, что сам советует учителям не затягивать с уроком и отпускать детей на перемену, однако бывают ситуации, когда дети очень увлечены занятием и сами отказываются идти на перерыв. Особенно это касается уроков, где школьники занимаются такими интересными вещами, как прототипирование и робототехника.

«Рубить это топором просто смешно и глупо. Более того, многие дети разные по темпу», — отметил Ямбург в комментарии НСН.

Учитель привел в пример ситуацию с проверочной работой: дети работают в разном темпе, кто-то может не успеть выполнить задание. Отбирать у ученика задание насильно — это значит травмировать.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что в некоторых школах действовали незаконные правовые акты, в которых содержалось понятие «рецидив». В ведомстве объяснили, что в законе об образовании нет такого понятия, а потому оно должно быть запрещено.