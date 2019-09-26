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Пожаловавшаяся на духоту пассажирка открыла аварийный выход самолета Xiamen Airline

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Пожаловавшаяся на духоту пассажирка открыла аварийный выход самолета Xiamen Airline

Москва, 26 сентября. Пассажирка самолета китайской авиакомпании Xiamen Airline открыла аварийный выход лайнера, чтобы проветрить салон.

Инцидент произошел в китайском международном аэропорту «Тяньхэ». Самолет Xiamen Airline, следовавший в китайский город Ланьчжоу, готовился ко взлету.

В этот момент одна из пассажирок воздушного судна пожаловалась на духоту. Для проветривания салона она решила открыть запасной выход. Стюардессы предупредили женщину, что это делать строго запрещено, однако это не остановило ее — дама нарушила предупреждение бортпроводников. Женщина объяснила свои действия тем, что ей слишком душно, и она решила подышать свежим воздухом, после чего повернула ручку люка.

В Сети гуляет ролик, на котором видно, как стюардессы и пассажиры с удивлением наблюдают за нарушительницей, которая невозмутимо сидит возле распахнутой аварийной двери самолета.

Экипаж сообщил о произошедшем на борту в полицию. Непослушную женщину сняли с рейса. Как пишет The Mirror, в Китае правонарушителей, которые наносят ущерб воздушному судну, могут арестовать на 10–15 суток.

В четверг пришло сообщение, что на борту Airbus A320, вылетевшего из Гамбурга в Москву, скончался пассажир. Пожилой мужчина являлся гражданином США. На данный момент устанавливаются причины смерти пассажира.

 

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Источник: The Mirror
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