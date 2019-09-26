Белоруссия не опасается за свой суверенитет при углублении интеграции с РФ

Минск, 26 сентября. Белоруссия намерена развивать интеграционные процессы с РФ, не опасаясь за свой суверенитет и независимость. Соответствующее заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ в четверг.

Лукашенко указал на то, что в настоящее время «слишком много не только досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров вокруг обсуждения интеграционных процессов с Россией». Слова президента Белоруссии приводит агентство БелТА.

«Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное, независимое государство», — отметил Александр Лукашенко.

Также белорусский лидер выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин будет пытаться продлить свои президентские полномочия, в том числе за счет присоединения Белоруссии к РФ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет проблем в общении с российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что их отношениях с Путиным «очень дружны». Президент Белоруссии резюмировал, что в отношениях лидеров двух стран нет никаких проблем.