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Эксперт объяснил неудачи клубов РПЛ в матчах 1/16 Кубка России

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Эксперт объяснил неудачи клубов РПЛ в матчах 1/16 Кубка России

Москва, 26 сентября. Бывший главный тренер «Анжи», «Амкара» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев рассказал в разговоре с Федеральным агентством новостей о том, в чем причина неудач представителей Российской премьер-лиги в матчах с командами ПФЛ и ФНЛ на стадии 1/16 Кубка России.

«Для того, чтобы оценить итоги кубковых матчей, нужно обратить внимание на то, какая у команд есть тенденция выступления в таких турнирах. Мы знаем на примере той же Англии, что в кубковых соревнованиях такие большие команды, как «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», на ранних стадиях выбывали из турнира, причем от команд несколькими лигами ниже. Это футбол, пожалуй, самый непредсказуемый вид спорта, если смотреть на отдельно взятое противостояние. В отдельно взятом матче может произойти что угодно», — рассказал специалист.

 

По его мнению, немаловажную роль также играет фактор домашнего поля, на котором в 1/16 Кубка России играли представители ПФЛ и ФНЛ.

«Некоторые специалисты говорят о том, что нет большой разницы между игрой дома и на выезде. Однако если обратиться к статистике, то можно заметить, что практически все команды значительно успешнее выступают на своем поле. Я больше сторонник того, чтобы кубковые матчи состояли из двухраундовых противостояний — на своем поле и на чужом. Но на стадии 1/16 финала уместно проведение одной игры, чтобы команды из ФНЛ и ПФЛ могли получать опыт игры с представителями РПЛ и на более поздних стадиях, показывать их своим болельщикам», — отметил тренер.

В 1/16 Кубка России сразу 7 представителей РПЛ покинули турнир: «Краснодар», «Локомотив», «Рубин», «Тамбов», «Сочи», «Крылья Советов» и «Динамо».

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Источник: Федеральное агентство новостей
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