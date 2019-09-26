Власти Оренбуржья помогут приемным детям священника Стремского

Оренбург, 26 сентября. Власти Оренбуржья окажут помощь детям из приемной семьи священника Николая Стремского, которого арестовали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних. Соответствующий пост разместил в своем профиле в соцсети Instagram губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Он подчеркнул что детям помогут в обязательном порядке, будут решены все бытовые вопросы. Паслер рассказал, что 26 сентября в Саракташе работают министры социальной защиты и образования.

«Они оценят, в каких условиях и как воспитываются дети. Но сложнее решить другой вопрос — показать ребятам, что мир может быть другим. И здесь важно участие всех», — отметил глава Оренбуржья.

По его словам, арест настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе является самой главной темой в регионе. Паслер указал на то, что не имеет совершенно никакого значения, кем работал человек, совершивший преступление, так как закон един для всех.