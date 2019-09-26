Госдеп признался в нарушении обязательств ООН, отказывая делегации из РФ в визе

Москва, 26 сентября. Государственный департамент США признал свои обязательства перед ООН и при этом игнорирует их, отказывая в американской визе без объяснения причин. Это следует из ответа государственного органа США на вопрос Федерального агентства новостей.

Редакция Федерального агентства новостей обратилась в Госдеп США с просьбой прокомментировать отказ в выдаче виз российской делегации для поездки в Генассамблею ООН. Американское ведомство, признавая свои обязательства перед штаб-квартирой ООН и вместе с тем отказывая делегатам из России в визах, судя по всему, пренебрегает установленными международной организацией правилами.

«Мы оцениваем каждое заявление на получение визы в каждом конкретном случае в соответствии с действующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению с штаб-квартирой ООН», — заявили в Госдепе США.

В то же время американское ведомство не уточнило, что стало причиной невыдачи виз российским делегатам, собиравшимся посетить Генассамблею ООН. В Госдепе констатировали: «Визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с американским законодательством».

Ранее заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя «дипломатический укол» со стороны США, предложил отменить лотерею на получение грин-карт (Green Card) в России. Американская сторона проводит лотерею, «исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», считает депутат. По словам парламентария, ответные меры должны быть такими, чтобы все обратили на них внимание.

В Госдепе отказались комментировать планы на выдачу грин-карт в 2019 и 2020 годах. Однако известно, что ежегодно США разыгрывают порядка 55 тысяч карт.

Власти США отказали в визе ряду членов российской официальной делегации, которые планировали принять участие в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Министерство иностранных дел России вызвало в ведомство заместителя посла США Барта Гормана, ему был выражен протест в связи с невыдачей виз делегации РФ и передана соответствующая нота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова солидарна с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который назвал позором отказ США выдать визы некоторым членам делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.

Высказался в беседе с Федеральным агентством новостей о визовом скандале и член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов. Он убежден, что выходка США связана исключительно с политическими мотивами. Депутат посоветовал ООН обратить внимание на сложившуюся с визами для российской делегации ситуацию, проанализировать ее и сделать соответствующие выводы.