Источник объяснил большое число пострадавших после аварийной посадки в Барнауле

Барнаул, 26 сентября. После жесткой посадки самолета авиационной компании Azur Air в Барнауле госпитализирована одна пассажирка — 58-летняя Ирина И. Об этом сообщил в четверг источник Федерального агентства новостей.

«Госпитализирован пока один человек — Ирина И., у нее подозрение на ушиб почек слева и компрессионный перелом позвоночника. Это травмы при эвакуации с надувного трапа, не от самой посадки», — уточнил собеседник ФАН.

Источник также отметил, что в настоящее время сформированная Росавиацией совместная комиссия ждет, когда самолет завершат обследовать сотрудники СК. При этом МАК подключен не будет, поскольку это не расценивается как крупный инцидент.

«Причины возгорания пока никто, в том числе пилоты, не знают. Такое большое количество обратившихся, потому что люди идут даже с содранными коленками в травмпункт. На данный момент людям, летевшим этим рейсом, еще даже не выдали багаж», — добавил источник.

Отмечается, что иностранных граждан на борту не было, из Вьетнама летели только российские туристы.

Напомним, накануне вечером в воздушной гавани Барнаула совершил жесткую посадку пассажирский лайнер Boeing-767 компании Azur Air. Согласно предварительным данным, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По информации краевого министерства транспорта, на борту находился 341 человек. На место оперативно прибыли все экстренные службы.

Согласно последним данным СК, отмечает «ФедералПресс», число пострадавших в результате аварийной посадки Boeing в Барнауле увеличилось до 56 человек, одна пассажирка доставлена в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в барнаульском аэропорту.